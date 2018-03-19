Вин Дизель сыграет в экранизации комикса «Bloodshot»

Предстоящий проект будет снят в духе «Робокопа» Пола Верховена и «Терминатора» Джеймса Кэмерона . В центре сюжета окажется солдат Рэй Гэррисон, воскресший благодаря использованию нанотехнологий и страдающий от полной потери памяти.

Совершенный солдат в исполнении Вина Дизеля пытается совладать со своими суперспособностями и попутно разобраться в своем прошлом.

Съемки фантастического экшна стартуют в июле. Создатели планируют сделать из «Bloodshot» новую успешную франшизу.