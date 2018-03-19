Вин Дизель сыграет в экранизации комикса «Bloodshot» 

Вин Дизль станет звездой нового кинокомикса «Bloodshot» от студии Sony Pictures. Дейв Уилсон, работавший вместе с Тимом Миллером над «Дэдпулом», снимет свой дебютный фильм по сценарию Эрика Хайссерера («Прибытие», «И гаснет свет…»).
Предстоящий проект будет снят в духе «Робокопа» Пола Верховена и «Терминатора» Джеймса Кэмерона. В центре сюжета окажется солдат Рэй Гэррисон, воскресший благодаря использованию нанотехнологий и страдающий от полной потери памяти.
Совершенный солдат в исполнении Вина Дизеля пытается совладать со своими суперспособностями и попутно разобраться в своем прошлом.
Съемки фантастического экшна стартуют в июле. Создатели планируют сделать из «Bloodshot» новую успешную франшизу.