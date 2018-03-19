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Билл Скарсгард станет грабителем в черной комедии «Злодеи»
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Билл Скарсгард станет грабителем в черной комедии «Злодеи» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно» (2017), снимется в комедийном триллере «Злодеи». Черная комедия повествует о неудачном ограблении загородного дома: парочка воров натыкается на страшный секрет. Хозяева не намерены раскрывать свою тайну и сделают все, чтобы остановить горе-грабителей. В компании со Скарсгардом будет играть Майка Монро («День труда» (2013), «Элитное общество» (2013), «День Независимости: Возрождение» (2016).
Картину поставят сценаристы проекта Дэн Берк и Роберт Ольсен, ранее спродюсировавшие криминальный триллер «Тело» и хоррор «Земля вампиров 2». «Злодеев» спродюсируют Тревор и Тим Уайт из компании Star Thrower Entertainment, принявшей участие в съемках фильма Стивена Спилберга «Секретное досье».
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