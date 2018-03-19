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Ридли Скотт экранизирует комикс «Королева и страна»
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Ридли Скотт экранизирует комикс «Королева и страна» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Ридли Скотт («Все деньги мира», «Прометей») ведет переговоры о съемках шпионского триллера «Королева и страна» (Queen and Country) по мотивам одноименного комикса Грега Рука.
Сюжет первоисточника строится вокруг Тары Чейс, секретного агента вымышленной британской спецслужбы. Девушка становится приманкой для террориста, устроившего взрыв в Лондоне.
Ранее Эллен Пейдж готова была сыграть оперативницу Чейс, но сейчас актриса занята в других проектах.
Примечательно, что графическая новела «Королева и страна», состоящая из 32 выпусков, в 2002 году получила главную комиксную награду — премию Айзнера.
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