Ридли Скотт экранизирует комикс «Королева и страна»

Ридли Скотт («Все деньги мира», «Прометей») ведет переговоры о съемках шпионского триллера «Королева и страна» (Queen and Country) по мотивам одноименного комикса Грега Рука.

Сюжет первоисточника строится вокруг Тары Чейс, секретного агента вымышленной британской спецслужбы. Девушка становится приманкой для террориста, устроившего взрыв в Лондоне.

Ранее Эллен Пейдж готова была сыграть оперативницу Чейс, но сейчас актриса занята в других проектах.

Примечательно, что графическая новела «Королева и страна», состоящая из 32 выпусков, в 2002 году получила главную комиксную награду — премию Айзнера.