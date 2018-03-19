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Александр Пэйн снимет «Похороны» для Amazon
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Александр Пэйн снимет «Похороны» для Amazon 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Александр Пэйн начал переговоры со студией Amazon о съемках судебной драмы «Похороны» (The Burial), основанной на реальных событиях.
Сюжет развернется вокруг адвоката Уилли Гэри, сына чернокожих рабочих-мигрантов, который в 1995 году в одночасье стал одним из успешных юристов США. Гэри встал на защиту владельца небольшой сети похоронных бюро, которого обманул крупный похоронный конгломерат. Адвокат выиграл дело и возместил своему клиенту 200 миллионов долларов. С тех пор Уилли Гэри получил прозвище «Убийца великанов».
Оскароносный режиссер и сценарист Александр Пэйн известен по таким лентам, как «Потомки» и «Небраска». Его последний проект — «Короче» с Мэттом Дэймон в главной роли, к сожалению, не смог повторить успех его прошлых работ и провалился в прокате.
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