Александр Пэйн снимет «Похороны» для Amazon

Сюжет развернется вокруг адвоката Уилли Гэри, сына чернокожих рабочих-мигрантов, который в 1995 году в одночасье стал одним из успешных юристов США. Гэри встал на защиту владельца небольшой сети похоронных бюро, которого обманул крупный похоронный конгломерат. Адвокат выиграл дело и возместил своему клиенту 200 миллионов долларов. С тех пор Уилли Гэри получил прозвище «Убийца великанов».

Оскароносный режиссер и сценарист Александр Пэйн известен по таким лентам, как «Потомки» и «Небраска». Его последний проект — «Короче» с Мэттом Дэймон в главной роли, к сожалению, не смог повторить успех его прошлых работ и провалился в прокате.