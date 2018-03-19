Приключения Кролика Питера на большом экране

За шалостями самого известного ушастого Кролика Питера — героя сказок английской писательницы Беатрис Поттер , на которых выросло не одно поколение детишек — теперь можно следить не только на страницах книги, но и во время киносеанса. Анимированная картина «Кролик Питер» в 2018 году уже собирает залы по всему миру.

О чем история? Кролик Питер враждует с фермером МакГрегором: мало того, что старик съел отца Питера, так он еще и пытается добраться до самого Питера. После смерти старика на ферму приезжает его племянник Томас, но долгожданного перемирия не случается. Кролики Флопси, Мопси, Мягкий Хвост во главе с Питером соперничают с Томасом и за внимание молодой соседки Беа, которая всегда хорошо к ним относилась. Питер даже взрывает динамит, чтобы показать, как Томас выживает кроликов со своей территории. Пакости так и сыплются с обеих сторон…Чем закончится эта вражда?

Сказки о приключениях кролика Питера читают детям с трехлетнего возраста, а картина адаптирована для аудитории постарше — с шести лет. Беатрис Поттер писала истории об озорном ушастом, наблюдая за реальными зверками (у нее был живой кролик) и описывая реальную природу. Учитывая эту особенность, авторы фильма «Кролик Питер» решили совместить в картине натурные съемки и анимацию. (Примечательно, что съемки ленты проходили в Озерном краю, на севере Британии — тех местах, где Беатрис Поттер писала сказки о кролике Питере). Для голливудского кинорежиссера Уилла Глака фильм «Кролик Питер» стал первой анимированной работой: до этого постановщик работал в жанре молодежной комедии «Зажги этим летом!» (2009), «Отличница легкого поведения» (2010), «Секс по дружбе» (2011). Оригинальные сказки Беатрис Поттер о Кролике Питере переложил на киноязык сценарист Роб Либер. Либер имеет опыт создания сценариев для семейных картин: он был одним из авторов сериала «Голдберги» и комедии Мигеля Артеты «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день».

Трейлер к мультфильму «Кролик Питер» обещает много юмора для детей, а также порцию шуток для их родителей. Сможет ли «Кролик Питер» завоевать сердца зрителей так же, как это сделал мультфильм «Приключения Братца Кролика» (2006), снятый по мотивам классических сказок Джоэля Харриса? Узнаем уже совсем скоро.

Мультфильм «Кролик Питер» выходит в прокат 22 марта 2018 года. А рецензию Киноафиши на фильм можно прочитать уже сейчас.