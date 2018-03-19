Проект «Флорида»: обратная сторона «Волшебного замка»

Одним из открытий Каннского кинофестиваля 2017 года стала социальная драма американского режиссера Шона Бэйкера «Проект Флорида». Кинокритики поспешили окрестить картину «яркой, пронзительной одой детству», но все ли так однозначно в этой ленте?

Неподалёку от всемирно известного парка развлечений Walt Disney World, на пересечении шоссейных дорог города Кассими находится ультрабюджетный мотель длительного пребывания с жизнеутверждающим названием «Волшебный замок». Многие туристы путают его с официальной гостиницей Диснейленда, из-за чего возникают различные нелепые ситуации.

«Волшебный замок» — пристанище для отверженных. Здесь живут бывшие наркоманы, проститутки, люди с психологическими заболеваниями, бездомные. Среди них — бывшая стриптизерша и по совместительству молодая безответственная мамочка Хейли (Бриа Винайт) со своей шестилетней дочерью Муни (Бруклин Принс). Пока девушка старается заработать на проживание в мотеле, маленькая непоседа в компании товарищей не стесняется клянчить деньги на мороженое и шутить над посетителями мотеля. Менеджер «Волшебного замка» Бобби Хикс ( Уиллем Дефо ) старается приструнить малышку. Чтобы свести концы с концами, Хейли начинает подрабатывать проституцией, что приводит к ссорам и скандалам с Бобби. Ситуация ухудшается, малышку Муни собираются забрать от матери представители муниципальной службы…

Трейлер фильма «Проект Флорида» раскрывает тему беззаботного счастливого детства, поднятую в ленте. Милые детские дурачества, приключения, и дружба, наблюдение за взрослыми. Но есть и обратная сторона медали: безответственность и нищета Хейли. Молодая женщина не может обеспечить своей дочери достойное детство и, не скрывая, признается — да, она плохая мать.

Вся картина построена на контрасте. Если есть волшебный Диснейленд, то где-то рядом есть и убогий мотель, в котором нет и капли сказки. Туристы едут в парк развлечений за мечтой, а постояльцы мотеля отчаянно пытаются свести концы с концами. Шону Бейкеру удалось показать и социальный конфликт в, казалось бы, самом беспроблемном месте — солнечной Флориде. Но оказывается и здесь есть место человеческой трагедии и драме. И все же режиссер относится к своим героям с большой любовью и гуманизмом.

Актеры фильма «Проект Флорида» постарались на славу. Перед началом съемок Уиллем Дефо целую неделю жил в окрестностях Диснейленда. Так актер смог более тонко прочувствовать своего персонажа, а также приобрести местный акцент. Настоящей звездой фильма стала юная Бруклин Принс, сумевшая достойно сыграть в паре с маститым артистом. А Бриа Винайт режиссер и вовсе нашел в инстаграме: девушка из Бруклина с татуировками и цветными волосами покорила Шона Бэйкера. К слову, для съемок режиссер использовал реальные мотели, которые работали в своем обычном режиме. Поэтому в картину попали реальные постояльцы и обслуживающий персонал.

Фильм «Проект Флорида» попал в десятку лучших картин 2017 года по версии Национального совета кинокритиков США, а также Американского института киноискусства.

Картина «Проект Флорида» выходит в прокат 8 марта 2018 года.