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Проект «Флорида»: обратная сторона «Волшебного замка»
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Проект «Флорида»: обратная сторона «Волшебного замка» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Одним из открытий Каннского кинофестиваля 2017 года стала социальная драма американского режиссера Шона Бэйкера «Проект Флорида». Кинокритики поспешили окрестить картину «яркой, пронзительной одой детству», но все ли так однозначно в этой ленте?
Неподалёку от всемирно известного парка развлечений Walt Disney World, на пересечении шоссейных дорог города Кассими находится ультрабюджетный мотель длительного пребывания с жизнеутверждающим названием «Волшебный замок». Многие туристы путают его с официальной гостиницей Диснейленда, из-за чего возникают различные нелепые ситуации.
«Волшебный замок» — пристанище для отверженных. Здесь живут бывшие наркоманы, проститутки, люди с психологическими заболеваниями, бездомные. Среди них — бывшая стриптизерша и по совместительству молодая безответственная мамочка Хейли (Бриа Винайт) со своей шестилетней дочерью Муни (Бруклин Принс). Пока девушка старается заработать на проживание в мотеле, маленькая непоседа в компании товарищей не стесняется клянчить деньги на мороженое и шутить над посетителями мотеля. Менеджер «Волшебного замка» Бобби Хикс (Уиллем Дефо) старается приструнить малышку. Чтобы свести концы с концами, Хейли начинает подрабатывать проституцией, что приводит к ссорам и скандалам с Бобби. Ситуация ухудшается, малышку Муни собираются забрать от матери представители муниципальной службы…
Трейлер фильма «Проект Флорида» раскрывает тему беззаботного счастливого детства, поднятую в ленте. Милые детские дурачества, приключения, и дружба, наблюдение за взрослыми. Но есть и обратная сторона медали: безответственность и нищета Хейли. Молодая женщина не может обеспечить своей дочери достойное детство и, не скрывая, признается — да, она плохая мать.
Вся картина построена на контрасте. Если есть волшебный Диснейленд, то где-то рядом есть и убогий мотель, в котором нет и капли сказки. Туристы едут в парк развлечений за мечтой, а постояльцы мотеля отчаянно пытаются свести концы с концами. Шону Бейкеру удалось показать и социальный конфликт в, казалось бы, самом беспроблемном месте — солнечной Флориде. Но оказывается и здесь есть место человеческой трагедии и драме. И все же режиссер относится к своим героям с большой любовью и гуманизмом.
Актеры фильма «Проект Флорида» постарались на славу. Перед началом съемок Уиллем Дефо целую неделю жил в окрестностях Диснейленда. Так актер смог более тонко прочувствовать своего персонажа, а также приобрести местный акцент. Настоящей звездой фильма стала юная Бруклин Принс, сумевшая достойно сыграть в паре с маститым артистом. А Бриа Винайт режиссер и вовсе нашел в инстаграме: девушка из Бруклина с татуировками и цветными волосами покорила Шона Бэйкера. К слову, для съемок режиссер использовал реальные мотели, которые работали в своем обычном режиме. Поэтому в картину попали реальные постояльцы и обслуживающий персонал.
Фильм «Проект Флорида» попал в десятку лучших картин 2017 года по версии Национального совета кинокритиков США, а также Американского института киноискусства.
Картина «Проект Флорида» выходит в прокат 8 марта 2018 года.
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