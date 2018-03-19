Блокбастер «Рэмпейдж» выйдет 12 апреля!

Российские зрители смогут увидеть фантастический блокбастер «Рэмпейдж» в один день с мировой премьерой. Новый фильм с Дуэйном Джонсоном выйдет в отечественный прокат 12 апреля, на две недели раньше первоначально заявленной даты. Об этом объявила компания КАРО Премьер, официальный дистрибьютор ленты.

«Рэмпейдж» расскажет о приматологе Дэвисе Окойи ( Дуэйн Джонсон ), который заводит дружбу с гориллой по имени Джордж, воспитывая его с самого рождения. В результате генетического эксперимента Джордж превращается в неуправляемого монстра, и только Дэвис может совладать с его яростью. Однако миру все равно грозит страшная опасность, Джордж — не единственный модифицированный хищник, способный уничтожить всё на своем пути.

До премьеры осталось меньше месяца, а пока подогреем ожидание мощным трейлером: