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Блокбастер «Рэмпейдж» выйдет 12 апреля!
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Блокбастер «Рэмпейдж» выйдет 12 апреля! 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Российские зрители смогут увидеть фантастический блокбастер «Рэмпейдж» в один день с мировой премьерой. Новый фильм с Дуэйном Джонсоном выйдет в отечественный прокат 12 апреля, на две недели раньше первоначально заявленной даты. Об этом объявила компания КАРО Премьер, официальный дистрибьютор ленты.
«Рэмпейдж» расскажет о приматологе Дэвисе Окойи (Дуэйн Джонсон), который заводит дружбу с гориллой по имени Джордж, воспитывая его с самого рождения. В результате генетического эксперимента Джордж превращается в неуправляемого монстра, и только Дэвис может совладать с его яростью. Однако миру все равно грозит страшная опасность, Джордж — не единственный модифицированный хищник, способный уничтожить всё на своем пути.
До премьеры осталось меньше месяца, а пока подогреем ожидание мощным трейлером:
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