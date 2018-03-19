Спайк Ли экранизирует комикс Marvel

Спайк Ли («Не пойман — не вор», «25-й час») попробует свои силы в супергеройском кино. Обладатель почетного «Оскара» присматривается к спин-оффу «Человека-Паука» — «Найтвотч / Nightwatch».

Сюжет фантастического экшна развернется вокруг доктора-афроамериканца Кевина Тренча, который обнаруживает свой собственный труп в защитной броне. Тренч, недолго думая, снимает футуристические доспехи с убитого, облачается в них сам и идет искать правду о своем альтернативном «я» — Найтвотче. На своем пути он встречает Человека-паука и Капитана Америку, заодно помогая им бороться с суперзлодеями.

Неудивительно, что после успеха «Черной пантеры» интерес к другим чернокожим героям невероятно возрос. Иначе как объяснить экранизацию не самого популярного комикса Marvel, выходившего с 1994 по 1995 год?