«Шерлок Гномс»: детектив для малышей и их родителей 

Садовые гномы Гномео и Джульетта переезжают в Лондон и приводят в порядок тамошний сад. Жить бы домовитым супругам счастливо и бесхлопотно, но в один прекрасный день их родню и соседей похищают неизвестные злодеи. На помощь к обескураженным Гномео и Джульетте приходят защитник садовых гномов Шерлок Гномс и его помощник доктор Уотсон. Однако даже после вмешательства «профессионального» детектива дерзкие преступления продолжаются…Так начинается новый мультик «Шерлок Гномс».
«Шерлок Гномс» — мультфильм-сиквел вольного пересказа шекспировской трагедии «Гномео и Джульетта». С момента выхода первой части приключений садовых гномов прошло семь лет, за это время подоспело новое поколение детворы. Чтобы быть в курсе событий и познакомиться с персонажами «Шерлока Гномса» поближе, детям нужно посмотреть «Гномео и Джульетту».
«Шерлок Гномс», или «Гномео и Джульетта 2» — это продолжение истории шекспировских персонажей, но уже на конан-дойлевский лад. Мультфильм, с одной стороны, простой и прозрачный: гномы объединяются для спасения своих товарищей, и, невзирая на препятствия, освобождают своих из заточения. Но «Ромео и Джульетту» и «Приключения Шерлока Холмса» шестилетние ребятишки точно не читали, а отсылок из этих произведений в мультфильмах довольно много! Без помощи старших братьев и сестер, а также родителей юному зрителю точно не обойтись — эта особенность превращает мультипликационный детектив в семейную ленту. Русский трейлер к мультфильму «Шерлок Гномс» намекает и на отсылки к отечественному кинематографу: фраза «Тепленькая пошла» уж точно ни о чем не скажет ребенку, а старшее поколение мгновенно вспомнит Ипполита, моющегося душе. Словом, создатели мультфильма постарались угодить и малышам, и их родителям.
Режиссером мультипликационной картины выступил Джон Уэйн Стивенсон, сотрудничавший с Марком Осборном над проектом «Кунг-Фу Панда». Для Стивенсона «Шерлок Гномс» (2018) стал первой полнометражной работой. Режиссер первой части «Гномео и Джульетта» Келли Эсбери («Спирит: душа прерий» (2002), «Шрек 2» (2004), «Смурфики: затерянная деревня» (2017) в этот раз стал консультантом проекта. К команде сценаристов «Гномео и Джульетты» прибавились Ричард Сверен и Бен Зазов. Музыку к «Шерлоку Гномсу» написал Элтон Джон, персонажей озвучили Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Мэгги Смит и Майкл Кейн.
Мультфильм «Шерлок Гномс» выходит в российском прокате 15 марта 2018 года.
Расписание и билеты на мультфильм здесь.