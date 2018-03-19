Роберт Дауни младший вернется к роли Шерлока Холмса

В одном из интервью, посвященному выходу фильма «Мстители: Война бесконечности», Роберт Дауни младший рассказал о ролях, к которым с удовольствием хотел бы вернуться. Среди его будущих проектов, конечно, нашлось место для эксцентричного сыщика Шерлока Холмса

«Сейчас я отлично провожу время на съемочной площадке «Путешествия Доктора Дулиттла», я решил усложнить себе жизнь и добавил 40 дополнительных задач. Например, пытаюсь освоить валлийский акцент, сами валлийцы утверждают, что его очень сложно имитировать. Мы присматриваемся к третьему «Шерлоку», разрабатываем «Перри Мейсона» для HBO. И я все еще хочу сняться в «Пиноккио»», — поделился своими планами 52-летний актер.