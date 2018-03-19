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Роберт Дауни младший вернется к роли Шерлока Холмса
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Роберт Дауни младший вернется к роли Шерлока Холмса 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
В одном из интервью, посвященному выходу фильма «Мстители: Война бесконечности», Роберт Дауни младший рассказал о ролях, к которым с удовольствием хотел бы вернуться. Среди его будущих проектов, конечно, нашлось место для эксцентричного сыщика Шерлока Холмса.
«Сейчас я отлично провожу время на съемочной площадке «Путешествия Доктора Дулиттла», я решил усложнить себе жизнь и добавил 40 дополнительных задач. Например, пытаюсь освоить валлийский акцент, сами валлийцы утверждают, что его очень сложно имитировать. Мы присматриваемся к третьему «Шерлоку», разрабатываем «Перри Мейсона» для HBO. И я все еще хочу сняться в «Пиноккио»», — поделился своими планами 52-летний актер.
Напомним, первый «Шерлок Холмс» Гая Ричи вышел на экраны в 2009 году, спустя 2 года состоялась премьера сиквела. Что касается третьей части приключенческого экшна, то ее разработкой много лет занимается Warner Bros. Для написания сценария студия пригласила Женеву Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»), Кирана Фицджеральда («Сноуден»), Джастина Мэйлена («Новогодний корпоратив»), Дрю Пирса («Железный человек 3») и Николь Перлман («Стражи Галактики»).
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