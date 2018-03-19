Удивительные и необычные фонтаны со всего мира

Многие привыкли видеть скучные и однотипные фонтаны, но представленные достопримечательности можно смело считать произведением искусства. Посещение этих фонтанов стоит включить в свой туристический список интересных мест.

Австрия

В городе Ваттенсе находится музей Crystal World, посвященный компании «Сваровски». Вход в указанное заведение украшает достаточно интересный фонтан. В частности, гости могут увидеть здесь внушительных размеров голову, украшенную зеленью, изо рта которой течет вода. ОАЭ В крупнейшем ТРЦ в мире Dubai Mall, который находится в ОАЭ, можно лицезреть знаменитый фонтан дайверов. Этот объект, насчитывающий четыре этажа, официально запустили еще в 2009 году, а его изюминкой являются скульптуры людей, которые будто прыгают в воду. Германия

В немецком Касселе находится необычный водный каскад «Геркулес», который поражает публику водным шоу. Вода начинает свой путь от статуи Геркулеса, спускается вниз по ступеням, заполняя впоследствии гроты и бассейны. В финале вся она стекает в размещенный вниз пруд, откуда вырывается внушительная струя воды, чья высота достигает 50 метров. Италия

На месте пересечения нескольких улиц в итальянской Флоренции находится необычный фонтан под названием «Человек дождя». Трехметровая скульптура мужчины в непрерывном режиме мокнет под струей дождя, которая создает впечатление зонта, и выглядит это достаточно эффектно и впечатляющие. Перу

В Лиме можно найти «Туннель сюрпризов», который является ведущей достопримечательностью в пределах парка Де-ла-Резерва. Этот фонтан обошелся городу в 13 млн долларов, а его особенностью является то, что в туннеле из воды могут ходить прохожие. США В Нью-Йорке находится фонтан Юнисфера, который служит своего рода символом гармонии и является впечатляющей сферой суммарным диаметром 37 метров. Указанное сооружение считают крупнейшим глобусом в мире, а фонтаны в нем способны бить на высоту порядка 50 метров. Саудовская Аравия

Вблизи дворцового здания города Джидда разместился фонтан короля Фахда, который имеет статус высочайшего в мире. Струя воды в состоянии подниматься на 120 метров, а функционирует фонтан с 1993. Примечательно, что сама указанная достопримечательность со стороны выглядит так, словно это природная струя воды.]]>