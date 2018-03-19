Ещё
Удивительные и необычные фонтаны со всего мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удивительные и необычные фонтаны со всего мира 

Anews 8 часов назад
Фото: Anews
Многие привыкли видеть скучные и однотипные фонтаны, но представленные достопримечательности можно смело считать произведением искусства. Посещение этих фонтанов стоит включить в свой туристический список интересных мест.
Австрия
В городе Ваттенсе находится музей Crystal World, посвященный компании «Сваровски». Вход в указанное заведение украшает достаточно интересный фонтан. В частности, гости могут увидеть здесь внушительных размеров голову, украшенную зеленью, изо рта которой течет вода. ОАЭ  В крупнейшем ТРЦ в мире Dubai Mall, который находится в ОАЭ, можно лицезреть знаменитый фонтан дайверов. Этот объект, насчитывающий четыре этажа, официально запустили еще в 2009 году, а его изюминкой являются скульптуры людей, которые будто прыгают в воду. Германия
В немецком Касселе находится необычный водный каскад «Геркулес», который поражает публику водным шоу. Вода начинает свой путь от статуи Геркулеса, спускается вниз по ступеням, заполняя впоследствии гроты и бассейны. В финале вся она стекает в размещенный вниз пруд, откуда вырывается внушительная струя воды, чья высота достигает 50 метров. Италия
На месте пересечения нескольких улиц в итальянской Флоренции находится необычный фонтан под названием «Человек дождя». Трехметровая скульптура мужчины в непрерывном режиме мокнет под струей дождя, которая создает впечатление зонта, и выглядит это достаточно эффектно и впечатляющие. Перу
В Лиме можно найти «Туннель сюрпризов», который является ведущей достопримечательностью в пределах парка Де-ла-Резерва. Этот фонтан обошелся городу в 13 млн долларов, а его особенностью является то, что в туннеле из воды могут ходить прохожие. США  В Нью-Йорке находится фонтан Юнисфера, который служит своего рода символом гармонии и является впечатляющей сферой суммарным диаметром 37 метров. Указанное сооружение считают крупнейшим глобусом в мире, а фонтаны в нем способны бить на высоту порядка 50 метров. Саудовская Аравия
Вблизи дворцового здания города Джидда разместился фонтан короля Фахда, который имеет статус высочайшего в мире. Струя воды в состоянии подниматься на 120 метров, а функционирует фонтан с 1993. Примечательно, что сама указанная достопримечательность со стороны выглядит так, словно это природная струя воды.]]>
Anews: последние новости
Последствия: из-за ошибки врачей британка осталась без рук, ног и мужа 23-летняя блогер сосет соску, носит подгузник и ведет себя как ребенок Взрослое кино: знаменитости, снимавшиеся в порно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение