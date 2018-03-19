Опубликован архив с первыми звукозаписями в истории

Представители Калифорнийского университета в Санта-Барбаре опубликовали архив из 10 тысяч первых в истории записей, сделанных для механического проигрывания. На сайте проекта можно послушать музыку и не только, записанную в начале XX века.

В звуковой архив американских ученых вошли оцифрованные записи, сделанные на восковые цилиндры. Их проигрывали на таких уже порядком забытых устройствах как виброскоп и фоноавтограф, а также знакомом нам фонографе.

Технология такой записи была крайне нестабильна — одинаковые по содержанию дорожки, нанесенные на разные цилиндры, могли существенно отличаться.

Среди опубликованных американцами записей можно обнаружить, к примеру, запись колыбельной «Баюшки-баю» 1911 года, первые юмористические миниатюры, а также балканскую и гавайскую музыку начала XX века.