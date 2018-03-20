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Из-за видео юного пациента в аннинской больнице закрыли палату
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Из-за видео юного пациента в аннинской больнице закрыли палату 

Вести Воронеж 7 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Судебные приставы приостановили работу части детского отделения.
Одну из палат районной больницы в п.г.т. Анна закрыли на два месяца. На ужасные условия в ней пожаловались сами юные пациенты медучереждения. Они разместили в сети ролик, где хорошо видно обломанные пластиковые панели на стенах, в проломах которых скапливается всяческий мусор. В результате в больницу наведалась проверка Роспотребнадзора, по результатам которой было заведено административное дело. Палату закрыли по решению суда. Нарушение санитарных требований в больнице признают и обещают скоро сделать ремонт. Однако пока помещение останется под замком, минимум на 60 суток.
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