Из-за видео юного пациента в аннинской больнице закрыли палату 

Судебные приставы приостановили работу части детского отделения.
Одну из палат районной больницы в п.г.т. Анна закрыли на два месяца. На ужасные условия в ней пожаловались сами юные пациенты медучереждения. Они разместили в сети ролик, где хорошо видно обломанные пластиковые панели на стенах, в проломах которых скапливается всяческий мусор. В результате в больницу наведалась проверка Роспотребнадзора, по результатам которой было заведено административное дело. Палату закрыли по решению суда. Нарушение санитарных требований в больнице признают и обещают скоро сделать ремонт. Однако пока помещение останется под замком, минимум на 60 суток.