В центре культуры и искусства пройдет концерт творческих коллективов

22 марта ребята, занимающиеся в творческих кружках и студиях ЦКИ «Меридиан» выступят на концерте «» Радуга талантов, который пройдет в Большом зале центра.

Как сообщается на странице «Меридиана» в социальной сети «ВКонтакте», в выступлении примут участие такие коллективы, как хореографические кружки «Ромашка» (руководитель Наталья Любимова) и «Стрекоза» (руководитель Ирина Домбровская ), кружок современного танца «Империя танца» (руководители Светлана Кунцевич и Светлана Бирюкова), цирковой кружок «Каскад» (руководитель Наталья Викторовна Жулева), кружок спортивного танца Magic Dance (руководитель Ольга Глушко ) и многие другие.

Начало концерта в 19.00, вход свободный.