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В центре культуры и искусства пройдет концерт творческих коллективов
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В центре культуры и искусства пройдет концерт творческих коллективов 

Мои Черемушки 8 часов назад
Фото: Мои Черемушки
22 марта ребята, занимающиеся в творческих кружках и студиях ЦКИ «Меридиан» выступят на концерте «» Радуга талантов, который пройдет в Большом зале центра.
Как сообщается на странице «Меридиана» в социальной сети «ВКонтакте», в выступлении примут участие такие коллективы, как хореографические кружки «Ромашка» (руководитель Наталья Любимова) и «Стрекоза» (руководитель Ирина Домбровская), кружок современного танца «Империя танца» (руководители Светлана Кунцевич и Светлана Бирюкова), цирковой кружок «Каскад» (руководитель Наталья Викторовна Жулева), кружок спортивного танца Magic Dance (руководитель Ольга Глушко) и многие другие.
Начало концерта в 19.00, вход свободный.
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