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Выборы, Олег Табаков и Стивен Хокинг. Что казанцы искали в «Яндексе»
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Выборы, Олег Табаков и Стивен Хокинг. Что казанцы искали в «Яндексе» 

Казанский Портал 10 часов назад
Исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала данные о наиболее популярных запросах казанцев в поисковую систему.
Региональные темы, которые интересовали казанцев:
1. Матч «Ак Барс» — «Металлург»;
2. Матч «Рубин» — «Спартак».
Общероссийские и мировые темы, попавшие в поле зрения казанцев:
1. Выборы президента России;
2. Смерть актера Олега Табакова;
3. Смерть ученого Стивена Хокинга;
4. Паралимпийские игры;
5. Фильм Андрея Кондрашова «Путин»;
6. Авария на горнолыжном курорте в Грузии;
7. Чемпионат мира по футболу-2018;
8. Смерть Сергея Скрипаля.
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