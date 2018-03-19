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В Трире на светофорах появится Карл Маркс
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В Трире на светофорах появится Карл Маркс 

Российская Газета 8 часов назад
В год двухсотлетия со дня рождения знаменитого немецкого философа, экономиста и политика Карла Маркса в городе Трир — будут установлены два пешеходных светофора с его портретом на месте красного и зеленого человечка. Тем самым родной город Маркса собирается отметить день рождения выдающегося гражданина.
На красном светофоре будет виден стоящий Карл Маркс со спокойным лицом философа в анфас, на зеленом — спешно движущаяся фигурка в старомодном пальто с таким узнаваемым бородатым профилем. Один светофор уже расположен около места, где в начале мая будет открыта большая статуя Маркса, второй появится недалеко от его родного дома. Об этом рассказал немецким СМИ бургомистр города Вольфрам Лайбе, пообещав сделать еще больше шаблонов для пешеходных светофоров. Издержки на такого «Маркса» обозримы — не более 450 евро.
Карл Маркс родился в Трире 5 мая 1818 года и провел там первые 17 лет своей жизни. Город отметит его день рождения не только светофорами. В год юбилея знаменитого соотечественника запланированы также многочисленные выставки и более 600 мероприятий.
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