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В воронежском вузе прокомментировали сообщения о заболевшем туберкулёзом студенте
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В воронежском вузе прокомментировали сообщения о заболевшем туберкулёзом студенте 

Вести Воронеж 6 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Молодой человек находится на обследовании. Информация о заболевании туберкулёзом студента Воронежского педагогического университета пока не подтвердилась, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» проректор по учебной работе вуза Наталья Соколова в среду, 21 марта. Молодой человек находится на обследовании, и диагноз ему ставить преждевременно, отметили в вузе. Студент написал заявление на академический отпуск — на случай, если ему предстоит длительное лечение. Если же диагноз не подтвердится, то молодой человек подаст второй документ — о выходе из отпуска — и продолжит обучение. В вузе добавили, что ждут диагноза от врачей. Пока студентов и преподавателей на обследования не отправляли — пока следят за своевременным предоставлением учащимися и педагогами результатов флюорографии. Информация о том, что туберкулёзом заболели трое студентов разных трёх вузов — ВГУ, педагогического и технического университетов — появилась во вторник, 20 марта. По данным источника «Вести-Воронеж», студент из педагогического университета попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако медики стали склоняться к другому диагнозу — туберкулёз. Ещё не зная о заболевании, молодой человек пришёл в школу для прохождения практики, и в первый день только контактировал с учителями. На второй и последующие дни практики студент не вышел Кроме того, туберкулёз в Воронеже диагностировали ещё у двоих студентов — по словам источника «Вести-Воронеж», они учатся в ВГУ и в техническом университете. Один из студентов уехал на лечение домой в Липецк. В пресс-службе ВГУ корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили, что их студенты не попадали в больницу с подозрением на туберкулёз, с пресс-службой опорного вуза, в состав которого входит ВГТУ, связаться не удалось. «Вести-Воронеж» также направили запрос в региональный департамент здравоохранения. Екатерина Трещикова
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