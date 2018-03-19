Юлия Куварзина пожаловалась на усталость

Звезда сериала «Воронины» рассказала подписчикам об очень интенсивном рабочем дне, когда ей пришлось отыграть сразу два спектакля подряд. Вечером девушка почувствовала себя изнуренной подобной нагрузкой, но призналась, что от общения с публикой он все же счастлива.

Причиной положительных эмоций от работы Юлия считает любовь к профессии, помогающую выдержать любые нагрузки. Куварзина поделилась селфи без макияжа, сообщив, что перед этим смыла плотные слои грима.

Подписчики прокомментировали: «Глаза больше усталые, чем счастливые. Представляю, как устало тело! А вот душа, конечно же, счастлива!». Многие заметили, что Юлия выглядит очень свежей и помолодевшей без косметики. Поклонники посоветовали Куварзиной и дальше наслаждаться любимым делом, но не забывать про качественный отдых.