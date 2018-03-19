Большая объективная энциклопедия современных трубадуров и менестрелей

Книга Кирилла Привалова «Французская песня. Субъективная энциклопедия» — это серьезное культурологическое исследование о феномене популярной во всем мире музыке, написанное увлекательно и простым, понятным языком.

Всем хочется в Париж. И тем, кто там уже побывал, и тем, кто еще не был. Но, перелистывая эту книгу и вчитываясь в биографии людей, каждый из которых является гордостью французской культуры, кроме неумолимо накатываемой ностальгии по городу любви и мировой моды, возникает желание еще и послушать знакомые всем песни Эдит Пиаф, Шарля Азнавура Джо Дассена , Мирей Матье, Патрисии Каас … Или найти в сети музыку не известных нам пока исполнителей, о которых автор рассказывает с большим знанием и уважением, и погрузиться на несколько часов в мир настоящего французского шансона.

Кирилл Привалов, известный журналист-международник и популярный радиоведущий, два десятка лет проработал во Франции спецкором « Комсомольской правды », « Литературной газеты » и других изданий. Видимо, за эти годы Париж стал для него таким же родным и любимым городом, как и Москва, в которой он родился и живет. По крайней мере, улочки этого города, где можно услышать французскую музыку, хожены-перехожены им неоднократно. Да так, что в конце книги он приводит подробный и точный список парижских адресов, где можно, удобно устроившись за уютным столиком, за бокалом красного вина насладиться исполнением шансона.

Привалов свою энциклопедию, которая рассказывает о 325 авторах-исполнителях, певцах и композиторах, называет субъективной. Но читатель будет приятно удивлен.

Еще ни одно справочное издание, повествующее о конкретных людях, не было написано столь объективно и с таким уважением к своим героям. Несмотря на то что большинство из тех, о ком идет речь в книге, не раз давали повод для написания скандальных материалов в светской хронике, никаких «желтых» фактов и историй в книге нет в помине. Только безграничная любовь к их творчеству.

И еще одно откровение, которое ждет читателя. Многих из тех, о ком пишет автор, мы знаем как звезд мирового кино первой величины.