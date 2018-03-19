МИША МАЙЕР. ОЧЕРЕДНОЙ РЫВОК ВПЕРЁД

марта в Москве при полном аншлаге в Backstage состоялась церемония вручения Второй Всероссийской Музыкальной Премии «MUZ». Премией награждаются молодые и перспективные эстрадные исполнители, топовые артисты, а так же представители медиа-структур за вклад в развитие Новой Музыки в Российской Федерации. В этот раз заветные статуэтки получили молодых исполнителей в номинациях «Певец Года», «Певица Года», «Дуэт Года», «Прорыв Года», «Группа Года», «Песня Года», «Клип Года», «Фан Клуб Года», «Голос Года», «Старт Года». Среди победителей премии оказался стремительно набирающий популярность в российском шоу-бизнесе Миша Майер. Миша стал победителем в номинации «Клип Года». Артист получил статуэтку за свое музыкальное видео «Выбираю Тебя». Клип молодого артиста уже посмотрели более миллиона человек на ютюбе, а сингл «Выбираю Тебя» стал саундтреком сериала «Улица» на канале ТНТ.