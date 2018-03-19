«Гоголь. Вий»: изучаем персонажей триллера в ожидании премьеры

В преддверии скорой премьеры второй части «Гоголя» телеканал ТВ-3 и продюсерский центр «Среда» Александра Цекало представили новые характер-постеры героев мистического детектива.

Изучая их, вы познакомитесь с новыми персонажами, которые встретятся вам в фильме «Гоголь. Вий», а также вспомните тех героев, что «творили историю» в первой части триллера.

Новые персонажи:

Прототип героя встречается в повести «Вий» Н. В. Гоголя.

Вторая часть «Гоголя» поражает размахом визуальных эффектов. Зрителя ждет захватывающая битва в стенах старинной часовни с древним монстром Вием. За создание этого зрелищного аттракциона отвечает Евгений Барулин — опытный специалист по компьютерным спецэффектам, работавший, в том числе, над голливудским проектом Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». «Гоголь. Вий» выйдет в широкий кинопрокат 5 апреля 2018 года. В ней писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Первая часть проекта, фильм «Гоголь. Начало», стала главной киносенсацией прошлой осени: экспериментальный мультижанровый проект ТВ-3 установил несколько кассовых рекордов, показав в том числе лучший старт сезона, окупил производственные расходы в первый же день проката и вошел в топ-10 российских фильмов по итогам года. Мистический детектив, в котором классик литературы сталкивается с ужасными порождениями собственной фантазии, посмотрели в кинотеатрах свыше 1,9 млн зрителей. «Гоголь. Начало» был показан на русском языке в Германии, Великобритании, Испании, Австрии и на Кипре.