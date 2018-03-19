Уехавший в Америку Макаревич хочет спилить Останкинскую телебашню

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фотографии из очередной поездки в США.

Иллюстрации он сопроводил подписью: «Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное».

В ответ на комментарий одного из «фейсбучных» единомышленников о якобы усиливающемся влиянии государственной пропаганды на граждан РФ, музыкант предположил об открытии некоего двадцать пятого кадра, который, по его мнению, «реально превращает людей в злобных дебилов» и рассказал другому, вопрошавшему о возможности «спасении общества», «для начала спилить останкинскую башню».