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Уехавший в Америку Макаревич хочет спилить Останкинскую телебашню
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Уехавший в Америку Макаревич хочет спилить Останкинскую телебашню 

Интересант 11 часов назад
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» фотографии из очередной поездки в США.
Иллюстрации он сопроводил подписью: «Впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное».
В ответ на комментарий одного из «фейсбучных» единомышленников о якобы усиливающемся влиянии государственной пропаганды на граждан РФ, музыкант предположил об открытии некоего двадцать пятого кадра, который, по его мнению, «реально превращает людей в злобных дебилов» и рассказал другому, вопрошавшему о возможности «спасении общества», «для начала спилить останкинскую башню».
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