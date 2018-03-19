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Анонсирована экранизация манги Vinland Saga
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Анонсирована экранизация манги Vinland Saga 

DTF.RU 5 часов назад
Для любителей японской анимации хорошая новость, сегодня стало известно, что WIT Studio займётся экранизацией достаточно известной исторической манги Vinland Saga, автором которой является Макото Юкимура.
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