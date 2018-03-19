Ещё
Появилось первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилось первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд 

Sunmag 5 часов назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Мы никогда не устанем любить Рене Зеллвегер за роль Бриджит Джонс — неунывающей девушки, которая все время худеет и сомневается в себе. Однако актрисе этого недостаточно, она мечтает о серьезных ролях, которые оценят критики. И возможно, байопик «Джуди» по мотивам жизни легендарной американской дивы Джуди Гарленд исполнит ее мечту. В Сети появился первый кадр из фильма, где мы можем посмотреть, удалось ли Рене перевоплотиться в одну из самых известных актрис «Золотого века», Дороти из «Волшебника страны Оз» и маму Лайзы Миннелли. И ответ — да, бесспорно, посмотрите сами.
Действие байопика перенесет нас в 1968 год, в Лондон, где все билеты распроданы на последний концерт Джуди Гарленд. Там она общается с поклонниками и встречается с пятым мужем Микки Динсом. Сценарий написал автор «Короны» Том Эдж, а режиссером стал Руперт Гулд («Правдивая история», 2015). Ожидается, что Рене не только перевоплотится в образ, но и исполнит самые известные музыкальные номера Джуди, включая композицию Somewhere Over the Rainbow.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Стоит ли проходить диспансеризацию «Три билборда на границе Эббинга» и еще 6 лучших фильмов с Фрэнсис Макдорманд Что смотреть вместо «Моста»? 8 мрачных сериалов с закрученным детективным сюжетом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение