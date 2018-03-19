Появилось первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Мы никогда не устанем любить Рене Зеллвегер за роль Бриджит Джонс — неунывающей девушки, которая все время худеет и сомневается в себе. Однако актрисе этого недостаточно, она мечтает о серьезных ролях, которые оценят критики. И возможно, байопик «Джуди» по мотивам жизни легендарной американской дивы Джуди Гарленд исполнит ее мечту. В Сети появился первый кадр из фильма, где мы можем посмотреть, удалось ли Рене перевоплотиться в одну из самых известных актрис «Золотого века», Дороти из «Волшебника страны Оз» и маму Лайзы Миннелли . И ответ — да, бесспорно, посмотрите сами.

Действие байопика перенесет нас в 1968 год, в Лондон, где все билеты распроданы на последний концерт Джуди Гарленд. Там она общается с поклонниками и встречается с пятым мужем Микки Динсом. Сценарий написал автор «Короны» Том Эдж , а режиссером стал Руперт Гулд («Правдивая история», 2015). Ожидается, что Рене не только перевоплотится в образ, но и исполнит самые известные музыкальные номера Джуди, включая композицию Somewhere Over the Rainbow.

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