Появилось первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Действие байопика перенесет нас в 1968 год, в Лондон, где все билеты распроданы на последний концерт Джуди Гарленд. Там она общается с поклонниками и встречается с пятым мужем Микки Динсом. Сценарий написал автор «Короны» Том Эдж , а режиссером стал Руперт Гулд («Правдивая история», 2015). Ожидается, что Рене не только перевоплотится в образ, но и исполнит самые известные музыкальные номера Джуди, включая композицию Somewhere Over the Rainbow.