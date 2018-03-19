Ещё
Тимати арендовал для дочери Пушкинский музей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тимати арендовал для дочери Пушкинский музей 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алиса получила, пожалуй, самый необычный подарок на день рождения — в ее распоряжении оказался целый Пушкинский музей. Опытные экскурсоводы провели для именинницы и ее гостей экскурсию по ключевым экспонатам, музыканты дополнили культурную программу живой музыкой. Программа была насыщенной и очень плотной.
Алиса приготовила для гостей сюрприз. Девочка исполнила танец под музыку Чайковского — «Танец Феи Драже» из «Щелкунчика». Она уже около двух лет занимается балетом, а также изучает английский язык. Рэпер рассказывал в интервью, что мечтает о том, чтобы дочь получила разностороннее образование и в свои юные годы умела то, чем он не может похвастаться в тридцать четыре. «Конечно баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой!», — написал он в своем Instagram.
Тимати и Алиса Шишкова, несмотря на то что расстались, сохраняют теплые отношения ради общей дочери. Каждый день рождения малышки они собираются вместе.
Алиса исполняет танец. Фото: Instagram
Teleprogramma.pro: последние новости
Шнуров довел экс-солистку «Ленинграда» до нервного срыва Басков отпустил шуточку в адрес Эдиты Пьехи Экс-солист «Отпетых мошенников» после аварии вынужден работать грузчиком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение