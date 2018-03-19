Тимати арендовал для дочери Пушкинский музей

Алиса получила, пожалуй, самый необычный подарок на день рождения — в ее распоряжении оказался целый Пушкинский музей. Опытные экскурсоводы провели для именинницы и ее гостей экскурсию по ключевым экспонатам, музыканты дополнили культурную программу живой музыкой. Программа была насыщенной и очень плотной.

Алиса приготовила для гостей сюрприз. Девочка исполнила танец под музыку Чайковского — «Танец Феи Драже» из «Щелкунчика». Она уже около двух лет занимается балетом, а также изучает английский язык. Рэпер рассказывал в интервью, что мечтает о том, чтобы дочь получила разностороннее образование и в свои юные годы умела то, чем он не может похвастаться в тридцать четыре. «Конечно баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой!», — написал он в своем Instagram.

Тимати и Алиса Шишкова, несмотря на то что расстались, сохраняют теплые отношения ради общей дочери. Каждый день рождения малышки они собираются вместе.

Алиса исполняет танец. Фото: Instagram