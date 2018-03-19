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Татьяна Лютаева рассказала, как решила стать актрисой
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Татьяна Лютаева рассказала, как решила стать актрисой 

RT на русском 4 часа назад
По её словам, это не было детской мечтой. «Хотя мы с подругой каждую субботу устраивали концерты во дворе, все жители выходили со своими стульями и смотрели. Потом вместе поступили в театральный класс. Кроме этого, я ещё окончила музыкальную школу по классу скрипки, стала кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту», — заявила Лютаева.
Она отметила, что без сожаления бросила спорт.
Во ВГИК Лютаева поступила, когда ей было 16 лет. Как подчеркнула актриса, решение было исключительно её, тогда как родители возражали.
Ранее актриса Ирина Розанова рассказала о съёмках в новом фильме «Жили-были», где также сыграли Фёдор Добронравов и Роман Мадянов.
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