Татьяна Лютаева рассказала, как решила стать актрисой

По её словам, это не было детской мечтой. «Хотя мы с подругой каждую субботу устраивали концерты во дворе, все жители выходили со своими стульями и смотрели. Потом вместе поступили в театральный класс. Кроме этого, я ещё окончила музыкальную школу по классу скрипки, стала кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту», — заявила Лютаева

Она отметила, что без сожаления бросила спорт.

Во ВГИК Лютаева поступила, когда ей было 16 лет. Как подчеркнула актриса, решение было исключительно её, тогда как родители возражали.