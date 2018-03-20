Воспоминания в картинках: почему так важно печатать фотографии

Фотографировать любят все, а распечатывают фотоснимки лишь немногие. Анна Лебедева рассуждает о том, как прекрасно порой покрутить в руках собственные фотографии.

Когда-то давно я покупала пленку, и заряжала ее в старую «мыльницу». Получить заветные фотоснимки можно было только в киоске фотопечати.

До сих пор помню серые баночки с черной крышкой и конверты с надписью Kodak , которые приходилось заполнять от руки. Пожалуй, момент получения фотографий был самый трепетный, потому что в руках оказывался кулек с теплыми воспоминаниями о лете, о прошедшем дне рождения, о кошке, которая грелась на подоконнике. Наконец-то можно было разглядеть и оценить все качества «зума», про которые мне рассказывал продавец в магазине электроники. Потом тут же принять решение и заказать снимок больше, чтобы украсить им стену на даче…

Выбрать подарок на день рождения другу — проще простого! В то время все печатали фотографии. Лишний фотоальбом или рамка были всегда кстати.

Сегодня все по-другому. Вместе с цифровыми технологиями исчезла изюминка живых фотографий. Даже после профессиональной фотосессии, когда мы получаем в руки флешку, далеко не каждый стремится что-то из нее распечатать.

Мы постим лучшие фотографии в своем instagram, заполняем ими социальные сети, чтобы сорвать куш в виде лайков.

"Печатать? Зачем?" — возмутилась как-то подруга, у которой я попросила несуществующий фотоальбом с фотографиями из совместного отпуска. Она подключила телефон к огромному телевизору, и кадры стали меняться один за другим. Снимки были настолько яркими, что казалось море вот-вот выпрыгнет из экрана и захлестнет нас волной. После просмотра я попросила Свету перекинуть мне несколько фотографий на почту, чтобы добавить их в семейный альбом, и показать родственникам, у которых нет возможности выйти в интернет.

Впрочем, старшее поколение — пока единственный стимул заказывать печать фотографий.

Для бабушек и дедушек лучшим подарком будет альбом с фотографиями их внуков. Нашим родителям, которые освоили интернет, все равно приятно держать красочные снимки в руках, отбирать их для фоторамок, которыми заставлена вся квартира, составлять альбомы. Давайте не будем лишать их такого удовольствия. Да и себя тоже иногда баловать.

Ведь оставляя гигабайт фотографий на внешнем жестком диске, в телефоне или в компьютере, мы рискуем потерять часть из них. Всегда приятно провести романтический вечер за просмотром фотографий, передавая их друг другу, чем пытаться найти в огромном количестве папок нужный файл.

Надеяться на телефон тоже не стоит, потому что в ответственный момент фотосъемки он может подвести, сообщив, что память заполнена, и тогда ради новых фотографий нам придется расстаться со старыми.

Печатать фотографии все же стоит. Хотя бы ради продолжения традиции. Представьте, как будет приятно взрослым детям посмотреть на себя, когда они были маленькими. К тому времени, возможно, у вас уже будет новый профиль в социальных сетях, новый компьютер, другой телефон. Зато останется старый добрый альбом, из которого на вас всегда будет смотреть молодость.