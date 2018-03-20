Новое шоу Moonspell, норвежский авант-джаз и кино Фарер: лучшие события недели

Итальянская экспериментальная музыка, концерт ветеранов металла Moonspell и вечер кино Фарерских островов. Редакция портала Москва 24 — о самых интересных культурных событиях недели.

Презентация книги Михаила Мейлаха «Поэзия и миф» Литературовед Михаил Мейлах известен прежде всего как исследователь обэриутов. Его стараниями были собраны и впервые изданы сочинения Даниила Хармса и Александра Введенского. В 1983 году он был арестован за распространение неподцензурной литературы и получил семь лет лагерей строгого режима. В настоящее время преподает в Страсбургском университете.

Во вторник Михаил Мейлах представит книгу «Поэзия и миф». Это сборник избранных статей, выпущенный к 70-летию выдающегося литературоведа. В книге представлены работы, посвященные Древней Греции, классической русской поэзии, советскому авангарду, прозе Джойса и Набокова.

Где: «Международный Мемориал» Когда: 20 марта, 19:00 Le Truk в «ГлавClub» Как бы ни старался Кирилл Толмацкий , но для слушателей он навсегда останется Децлом, мучившим зрителей MTV откровениями про слезы и печаль. А между тем, в ипостаси Le Truk Кирилл исполняет качественный и во многом недооцененный хип-хоп с элементами регги. В четверг Толмацкий отметит 10-летие альбома «MosVegas 2012», ознаменовавшего окончательный отказ от образа Децла, закатившего вечеринку, пока родители на даче.

Где: «ГлавClub» Когда: 22 марта, 20:00 "Дом Бернарды Альбы" в «Станиславском»

Видео: YouTube/ Электротеатр Станиславский

Спектакль по пьесе Федерико Гариса Лорки, поставленный ученицей Бориса Юхананова Алисой Селецкой. Последнее крупное произведение выдающегося испанского поэта и драматурга рассказывает историю сестер, для которых родительский дом стал тюрьмой.

"Дом Бернарды Альбы" — это прекрасная двигающаяся картина, каждый персонаж которой является ее неотъемлемой частью. Картина существует по строгим законам, выдержанным в рамках специально разработанной эстетики и делающим ее совершенной. И тогда становятся ясно различимы границы, за которые спектакль не может выйти, потому как, выйдя за них, он потеряет самое себя", — рассказывает режиссер о своей постановке.

Где: «Электротеатр Станиславский» Когда: 22 и 23 марта, 19:00 Презентация книги Дмитрия Васильева «Viva Italia» Журналист Дмитрий Васильев известен прежде всего как автор подкаста «Независимая электронная музыка», юбилейный, трехсотый, выпуск которого уже не за горами. Над книгой «Viva Italia» он работал 10 лет. Это масштабное исследование итальянского андеграунда — одной из самых сложных и многогранных сцен в мире экспериментальной музыки. Книга охватывает историю музавангарда Италии от первых электроакустических опытов 50-х годов до наших дней. К книге прилагается ранее не издававшийся материал на четырех дисках.

На московской презентации выступят основатель легендарной группы Sigillum S Паоло Бандера и Симон Балестрацци (Tomografia Assiale Computerizzata, Kirlian Camera, Kino Glaz).

Где: КЦ «Дом» Когда: 21 марта, 20:00 Кристиан Меас Свендсен в клубе «Дом»

Видео: YouTube/Christian Meaas Svendsen

Очередной подарок для любителей авангардного джаза приготовил культурный центр «Дом». На этот раз в Москву приезжает норвежский контрабасист Кристиан Меас Свендсен. Виртуоз уже выступал в России вместе с группой Large Unit. Теперь же Кристиан возвращается с сольной программой, необычной даже по меркам современного джаза.

Где: КЦ «Дом» Когда: 22 марта, 20:00 Moonspell в Arbat Hall

Видео: YouTube/Napalm Records

Титаны готик-метала Moonspell едут в Москву с новым театральным шоу, приуроченным к выходу концептуального альбома 1755. Название пластинки отсылает к году, когда произошло Лиссабонское землетрясение — крупнейший природный катаклизм за всю историю Европы. Всего за шесть минут столица Португалии превратилась в руины. Для христиан катастрофа была предзнаменованием конца света. Но Армагеддона не случилось. Именно с Лиссабонского землетрясения принято отсчитывать начало новой истории Португалии, перечеркнувшее все, что было до него. Тем страшным событиям и посвящен альбом, целиком записанный на родном языке самой успешной метал-группы Южной Европы.

Где: Arbat Hall Когда: 23 марта, 20:00 Вечер кино Фарерских островов Даже самый искушенный синефил вряд ли сходу расскажет, что знает о фарерском кинематографе. Восполнить этот пробел решили в ЦДК. В пятницу там состоится показ драмы Сакариса Стоуры «Мечты у моря». Картину представит сам режиссер, который ответит на вопросы зрителей и расскажет о том, как удается снимать фильмы в стране, где попросту нет киноиндустрии.

Сакарис Стоура обучался киноискусству в Норвегии. Одна из его короткометражек «Зимнее утро» удостоилась специального приза Берлинского фестиваля. «Мечты у моря» — полнометражный дебют молодого режиссера. Фильм участвовал в конкурсных программах фестивалей в Риме, Мальме, Рейкьявике и Гетеборге.

Где: Центр документального кино Когда: 23 марта, 19:30 Red Samara Automobile Club в «16 тоннах» Феликс Бондарев — бывший участник группы «Сансара» и идейный вдохновитель андеграундного хип-хоп дуэта «Щенки». Red Samara Automobile Club — любимое детище и самый успешный проект Феликса. Это бодрый электроклэш про любовь и разлуку, автор которого не особо стесняется в выражениях. RSAC — редкий гость на московской сцене, поэтому пятничный концерт обязателен для посещения тем, кто не успел разочароваться в феномене новой русской волны.

Где: Клуб «16 тонн» Когда: 23 марта, 20:00