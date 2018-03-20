Алику Смехову поздравили любимые мужчины

Юбилей у Алики Смеховой случится только в конце месяца, но свои первые подарки — от старшего сына Артема и отца, актера Вениамина Смехова , — она уже получила.

«Я родилась в День театра, поэтому они решили преподнести мне творческие сюрпризы, — поделилась актриса. — Папа подготовил для меня композицию по неизвестным воспоминаниям Раневской, и я даже уже записала диск. А сын снял клип и записал рэп-песню, которую исполнит на моем юбилейном концерте в ЦДЛ».

К слову, старший сын актрисы вырос всесторонне развитым юношей, а в прошлом году безмерно обрадовал свою маму, окончив школу с отличием. «Лично директор нашей школы — многоуважаемая Галина Владимировна — торжественно вручила Артёму золотую медаль и аттестат, — делилась актриса. — Я благодарна сыну, что за 11 лет обучения, не было ни одной проблемы и ни одного репетитора! Окончить школу на одни пятёрки — прекрасный результат!»