10 самых неожиданных фактов о Честера Беннигтоне из Linkin Park

Внезапная смерть знаменитого фронтмена группы Честера Беннингтона в прошлом году потрясла весь мир. Сегодня легендарному музыканту исполнился бы сорок один год. В честь дня рождения любимого музыканта, давайте вспомним самые неожиданные факты из его биографии:

Честер был маэстро в тату-индустрии

Он был не просто большим фанатом татуировок, но и совладельцем сети тату-салонов. На его теле вытатуированы: солдат на правой икре, зеленый дракон на левой, красно-голубые языки пламени на обоих предплечьях, японский карп на правом плече, рыбы — его знак зодиака — на левом плече, черное существо на спине, зелено-желтый дракон на правой ключице, обручальная татуировка на правом мизинце, дракон на спине, пиратский череп на левом локте, причудливый цветок на правом локте, надпись «CB *» (Chester *) на груди, чуть ниже— инициалы всех его детей, все объединено одним рисунком, надпись на пояснице.

Честер не ел мясо?

На самом деле это ошибочный факт. Честер обожал сочный стейк, а вегетарианцем был лишь однажды, поспорив с другом. Спор Честер выиграл и вернулся к «мясному» образу жизни.

Честер мечтал стать актером

Это правда. И однажды кинематографисты заметили его талант. Музыкант снялся в фильме «Пила» и сыграл эпизодические роли в фильмах «Адреналин» (2006) и «Адреналин: Высокое напряжение» (2009).

Не имел высшего образования

Честер — единственный участник группы, у которого не было высшего образования.

Левша

Честер был левша, он даже ел и писал левой, но на гитаре играл правой.

Честер мечтал стать солистом Depeche

Беннингтон фанател от фильма «Бойцовский клуб» и мечтал стать пятым участником группы.

Название группы придумал Честер

Своим названием группа обязана именно Честеру — артист предложил назвать группу «Линкольн парк». В честь парка, расположенного рядом с его домом. Но так как домен был уже занят, название переделали на.

Обожал шоппинг

Честер был настоящим шопоголиком — у него была отдельная комната для одежды, где аккуратно лежали сотни маек, обуви и ремней.

Имя для сына

Одного из своих сыновей Честер назвал Дрейвеном — в честь персонажа из кинокартины «Ворон».

У Честера был лучший друг