Пользователи Сети раскритиковали актера Джима Керри за похожую на Сару Сандерс карикатуру 

Политика для актеров, похоже, становится естественным продолжением карьеры. И если некоторые голливудские звезды побывали на политических постах, как экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер , или, как звезда сериала «Секс в Большом городе» Синтия Никсон только собираются, презентуя свою кандидатуру, есть и те, кто снискал себе лавры «пафосного задиры» в виртуальном пространстве.

56-летний голливудский актер Джим Керри снова напомнил о себе странной оригинальностью. И если в сентябре он смущал журналистов на светском мероприятии речами о тщетности бытия, то теперь вызвал волну комментариев в соцсетях к своему творчеству.

О пристрастии Керри к рисованию поклонники актера знают давно. В частности, он нарисовал Стивена Хокинга , подписав картинку своего рода прощальным напутствием.

— Всего тебе, величайший атлет нашего времени! Ты — это все вокруг! До встречи, приятель, — подписал Керри картинку, размещенную в микроблоге.

Cheers to you Stephen Hawking, the greatest mental athlete of our time. You are all that is! See you around, buddy!;^) pic.twitter.com/LEqYnFn2rW

— Jim Carrey (@JimCarrey) 14 марта 2018 г.

Но не этот пост привлек внимание к микроблогу актера. 17 марта Джим Керри разместил карикатуру, в которой можно угадать черты Сары Сандерс — пресс-секретаря Белого дома США.

— Это портрет так называемого христианина, единственной целью в жизни которого является ложь толпе нечестивцев. Чудовище! — подписал Керри очередной художественный этюд.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

— Jim Carrey (@JimCarrey) 17 марта 2018 г.

Более 22 тысяч комментариев под картинкой содержат юмор, поощрения, угрозы. Кто-то пишет, что актер не совсем понимает смысл христианства, кто-то утверждает, что карьера актера закончена после такого твита, кто-то иронизирует о том, что этот твит от актера, который за 15 лет не выпустил ни одного достойного фильма, кто-то упрекает в том, что джентльмены так себя не ведут по отношению к дамам.

На защиту дочери встал отец Сандерс — Майк Хаккаби , бывший губернатор штата Арканзас.

— Пафосный задира, сексист, ненавистник, фанатик и христианофил Джим Керри атакует пресс-секретаря Белого дома за свою веру. Как бы отреагировала лицемерная голливудская братия, если бы он назвал кого-то «так называемым мусульманином» или «так называемым евреем»? — написал политик в своем микроблоге.

Pathetic BULLY, sexist, hater, bigot & «Christaphobe» @jimcarrey attacks @PressSec for her faith; what would be hypocritical Hollywood reaction if he called someone a «so-called Muslim» or «so-called Jew?» #classlessCarrey https://t.co/HCqHoER0Ru

— Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 19 марта 2018 г.

