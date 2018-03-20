Союз писателей России объявил лауреатов премий «Писатель года» и «Поэт года»

Церемония награждения состоялась 19 марта в Большом конференц-зале правительства Москвы

19 марта в Большом конференц-зале правительства Москвы заветную статуэтку в форме золотого пера и контракт на издание книги за счет Российского союза писателей получили лауреаты национальных литературных премий «Писатель года» и «Поэт года».

Среди более восьмисот гостей церемонии из 50 регионов России, из стран Европы, Азии и Северной Америки были оглашены имена лучших поэтов и писателей за 2017 год, чьи произведения были опубликованы в интернете.

Лауреатами премии «Писатель года» в основной номинации стали:

Первая премия — Олег Ларионов ; Вторая премия — Мария Мусникова; Третья премия — Александр Махнев.

Лауреатами премии «Поэт года» в основной номинации стали: