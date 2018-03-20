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Союз писателей России объявил лауреатов премий «Писатель года» и «Поэт года»
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Союз писателей России объявил лауреатов премий «Писатель года» и «Поэт года» 

Вечерняя Москва 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Церемония награждения состоялась 19 марта в Большом конференц-зале правительства Москвы.
19 марта в Большом конференц-зале правительства Москвы заветную статуэтку в форме золотого пера и контракт на издание книги за счет Российского союза писателей получили лауреаты национальных литературных премий «Писатель года» и «Поэт года».
Среди более восьмисот гостей церемонии из 50 регионов России, из стран Европы, Азии и Северной Америки были оглашены имена лучших поэтов и писателей за 2017 год, чьи произведения были опубликованы в интернете.
Лауреатами премии «Писатель года» в основной номинации стали:
Первая премия — Олег Ларионов; Вторая премия — Мария Мусникова; Третья премия — Александр Махнев.
Лауреатами премии «Поэт года» в основной номинации стали:
Первая премия — Вениамин Голубицкий; Вторая премия — Сергей Хомутов; Третья премия — Мария Морозова.
Конкурсы поэтов и писателей проводятся среди авторов из России, ближнего и дальнего зарубежья, которые публикуют свои произведения в сети интернет. Из тысяч произведений в шорт-лист выбирают 200 поэтов и 100 писателей. Большое жюри премий, в состав которого входят Павел Басинский, Игорь Волгин, Владимир Вишневский, Борис Грачевский, Александр Городницкий, Марк Розовский и другие выбирает авторов, чьи тексты пополнят копилку русской литературы.
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