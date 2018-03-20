«Они все немножко неформалы»: электромеханик шьёт ангелов-хулиганов, в которых влюбляются взрослые

Екатеринбурженка Ирина Старкова мастерит кукол для взрослых. Это маленькие «уличные ангелы» с дредами. Они умеют сидеть на краешке стола, болтая ножками, у них крылья за спиной и совершенно живые веснушчатые лица. Кажется, ещё немного — и засмеётся, и побежит куда-то по своим ангельским делам.

Ирина проработала 13 лет электромехаником, а во время перестройки сама попросилась в сокращение — захотела в свободный полёт. С тех пор шьёт костюмы, вяжет, вышивает и заодно лепит кукол. Больше 10 лет назад Ирина зашла в «Детский мир» с сыном, там увидела материалы и инструменты для самостоятельного изготовления кукол — и пропала. Прошла экспресс-курс, а потом начала экспериментировать. Сначала это были простые пластиковые фигурки, потом текстильные мишки, пушистики-бабайки, а теперь очередь дошла до этих ангелочков с дредами.

— На создание одной куклы уходит около двух недель, — рассказала Ирина. — Руки и ноги у них на проволочном каркасе — сначала делается макет ручки из проволоки, потом он усиливается бумагой и клеем ПВА, несколько раз макается в жидкий пластик, который слой за слоем высыхает. Нужно не меньше трёх слоёв. После этого долгая шлифовка. Так каждая деталь. Потом шьётся тело, вылепляется и прорисовывается лицо, шьётся для каждого своя одежда.

В ход идут все подручные материалы и инструменты: как профессиональные приборы для лепки, так и зубочистки, стержни от шариковой ручки, маникюрные ножницы… Краски тоже всякие: акрил, акварель, пастель. Все костюмы шьются вручную, вплоть до белья.

— Иногда у кукол делают несъёмную одежду, но у меня рука не поднимается пришивать брюки к животу, — говорит Ирина.

Почему эти «ребята», как их по-свойски называет хозяйка, именно такие, Ирина чётко сказать не может. Говорит, этот образ пришёл к ней сам.

— Когда я только подумала, что хочу сделать ангела, сразу возникло слово «уличный», — рассказала она. — Раньше было такое понятие «уличные дети». Они не беспризорники, но скачут по улицам после школы, такие отчаянные, но всё равно добрые, хорошие. Мы с ними все играли. Так и родились уличные ангелы. Они все немножко неформалы, где-то неопрятные, одёжка немножко с чужого плеча: что-то на себя нацепил и побежал на улицу.

Основная эмоция у них — это покой. Они все какие-то спокойные, хотя характеры различаются. Один более мечтательный, второй читать любит. Они все в веснушках, эта конопатость мне нравится, она тоже придаёт какую-то дворовость, уличность — побегал, солнышко тебя позолотило. И ещё конопатые лица более натуральными выглядят. Когда их чуть-чуть сбрызнешь, сразу живее становятся.

«Уличные ангелы» Ирины — это игрушки для взрослых. Если дать такого ребёнку, то он, конечно, быстро истеребит его. Да и стоят они немало — 15 тысяч рублей. Покупают их на выставках и коллекционеры, и обычные люди, которые настолько влюбляются в этих сорванцов, что не могут уйти без них.

— Говорят, что они все на меня похожи, — смеётся Ирина. — Это удивительно, но, видимо, действительно что-то есть.

Кстати, у нас вышла уже целая серия публикаций про талантливых жителей Екатеринбурга, которые увлекаются куклами. Причём у каждого мастера свой стиль. Например, 28-летняя Ксения Мариненко делает простые и добрые текстильные игрушки для детей от шести лет. У мастерицы из Верхней Туры Анастасии Пасынковой получаются куклы, как две капли воды похожие на людей.