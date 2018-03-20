Марина Александрова сменила имидж 

Марина Александрова примерила на себя образ парижанки 70-х годов: «Теперь хожу с каре и челкой до бровей — а-ля французская кинозвезда Анук Эме. Мне вообще очень нравятся подобные ретрообразы — они же такие женственные…» Новый имидж Александрова примерила, снимаясь в детективном сериале Первого канала «Сатана» — продолжении популярных телефильмов «Мосгаз», «Палач», «Паук» и «Шакал». В фильме сотрудники МУРа (герои Александровой и Андрея Смолякова) вновь расследуют загадочное убийство. И дело осложняется тем, что искать им приходится не просто убийцу, но и неуловимого шпиона, работающего на Запад. «Еще во втором сезоне я немного… заскучала, — улыбается Александрова. — Ведь, в отличие от преступников, у следователей довольно размеренная, скучная жизнь. Я даже просила сценаристов убить мою Соню! Они так, конечно, не поступили, но придумали для моей героини очень интересные повороты судьбы».
События нового сериала разворачиваются вокруг советской баллистической ракеты, которую американские военные прозвали «Сатаной» и секрет которой выдал им один из героев картины. Кстати, в основе фильма лежит реальная история советского ученого-предателя. «Когда я смотрел предыдущие части этой „саги“, то и не думал, что меня пригласят снимать ее продолжение, — рассказал режиссер картины Юрий Мороз. — В нашем сериале изменится эпоха, мода, ведь новая детективная история происходит через несколько лет после окончания предыдущего дела — в 1976 году. Поклонники сериала увидят и давно полюбившихся персонажей, и совершенно новых. Их сыграют Игорь Гордин, Владимир Ильин, Сергей Колтаков, Лариса Удовиченко».
Впервые появится в сериале и супруга режиссера Виктория Исакова. Ее героиня — скромная лаборантка научно-исследовательского института в строгих очках и неизменном белом халате. «Я сделал Вику совсем другой, какой ее еще ни разу не видел зритель, — признается Мороз. — Кстати, поначалу и я сам, и продюсер проекта Денис Евстигнеев сомневались, не прозвучит ли диссонансом этот необычный образ. Но после первой же сцены с ней стало ясно, что Вика оказалась абсолютно на своем месте — все сошлось!»
Авторам картины было непросто воссоздать эпоху 1970-х. Сегодня найти в Москве интерьеры без признаков евроремонта — со старой мебелью, окнами и дверями — невероятно сложно. «Литерный», то есть засекреченный, научно-исследовательский институт снимали в реальном Институте электронной техники в Зеленограде, где сохранилась атмосфера советской эпохи. Интерьеры МУРа нашли на проспекте Мира — в офисном здании, хозяева которого в неприкосновенности сохранили дух советского времени (к слову, в этом помещении сняли уже десятки кинокартин). А мастерскую художника Стаса (Юрий Чурсин) снимали в реальной «обители» одного живописца на набережной Яузы.
В помещение только добавили побольше картин, на фоне которых делала шикарные селфи еще одна новая героиня в исполнении внучки Евгения Евстигнеева Софьи. А еще киногруппа пригласила поучаствовать в работе и настоящего художника, чтобы крупным планом снять его руки, пока он делает наброски картины. «Впереди у нас очень сложные трюковые сцены с горящей машиной и ее падением в реку, но и сейчас нам непросто, — рассказывает Мороз. — Во-первых, холодно, мы постоянно мерзнем. Во-вторых, световой день еще по-зимнему короткий…» Из-за снегопадов группе не раз приходилось для расчистки снега нанимать тракторы и специальные авто: без этого машины съемочной группы не могли подъехать к нужному подъезду. Иногда, чтобы ускорить процесс, режиссер и сам брал лопату в руки.