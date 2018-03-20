«Вера без дел мертва»: самарская сестра милосердия о своей работе

Они — бесплатно ухаживают за тяжелобольными, одинокими людьми в больницах и на дому. Дважды в неделю кормят бездомных и помогают воспитателям в детском саду для малышей с ДЦП. Они это несколько обычных самарских женщин, которые выбрали для себя непростой путь — путь сестер милосердия.

На чем держится эта служба добра, 63.ru рассказала главная сестра Епархиального Елизавето-Варваринского сестричества Ольга Васильева

«Нет толку поститься, если ты ничего не делаешь для других»

Как человек скромный и глубоко верующий, Ольга Васильева рассказывать о себе не любит. Говорит, что Господь призывает людей разными путями и уверена, что рано или поздно в жизни любого из нас наступает такой момент, когда он приходит в церковь. Сама она к моменту зарождения в Самаре сестринского движения девять лет назад, окончила семинарию и работала директором воскресной школы при одном из храмов.

В медучреждение без специальной одежды нельзя

— Я вела занятия для взрослых. Из наших теоретических изысканий вышли практические дела. В Священном Писании говориться, если вера не имеет дел, то она мертва. То есть толку нет поститься, стоять многочасовые службы, ездить по паломническим поездкам, если ты ничего не делаешь для других. Мы начали с посещения тяжелобольных людей в областной больнице имени Калинина. Бывший тогда главврачом медучреждения, а ныне министр здравоохранения региона Геннадий Гридасов поддержал начинание, — вспоминает Ольга Вячеславовна.

Такие иконки сестры дарят всем желающим

Так в Самаре появились сестры милосердия — сначала всего пятеро. Учиться активисткам было не у кого. Все познавали на собственном опыте. Заходили в палаты к незнакомым людям, старались помочь словом, укрепить душевное самочувствие, дарили крестики, иконки, молитвословы. Рассказывали о таинствах исповеди, причастия, соборования.

Маленький символ веры

— Молились и спрашивали Бога, что нам сказать этим людям? И молитва действительно помогает, дает фундамент — в нужный момент и слова находятся, и уверенность приходит. Заходили в палаты, знакомились с людьми, и уже из этой практической части выходили новые виды служения. Так и развивались, — рассказывает Ольга Васильева.

«Из чего образовалась самая первая клетка?»

Сейчас сестры навещают пациентов в городской больнице № 4, клиниках медуниверситета и первой детской больнице. Во время очередного служения в больнице имени Середавина, Ольга Васильева узнала в одном из пациентов 80-летнего чемпиона мира по плаванию из Красного Яра Станислава Вязовского. Он сразу сказал сестре о том, что убежденный атеист.

— А я в прошлом тоже плаванием занималась, стали говорить с ним про спорт, чемпионаты. А про себя прошу Господа, что мне сказать Станиславу? И вот спрашиваю его: «Отец, ты в два раза больше меня прожил, может быть, я действительно не права, может Бога нет? Я приму любую теорию зарождения жизни: хоть от взрыва, хоть от инопланетян. Ты только ответь мне на один вопрос: как получилось так, что самая первая клетка образовалась, вот неживая была и стала живой, задышала? Как это происходит, это первый вздох, откуда он взялся?». Он очень долго сидел, молчал. А потом попытался встать с койки и говорит: «Надевай мне крест». Сказала, что и сидя надену. А он ответил, что это самая величайшая награда в его жизни, — вспоминает сестра.

«Надевай мне крест!»

В августе 2017 года впервые митрополит Самарский и Сызранский Сергий провел посвящение в сестры милосердия, и сестричество обрело епархиальный статус. Возглавляет движением добровольцев руководитель социального отдела Самарской епархии отец Алексей Гладун. После благословения, сестры разместили объявления в самарских храмах, и к ним потянулся небольшой пока ручеек желающих присоединиться.

— Милосердие — это крылья, которые поднимают нас над всеми невзгодами, именно милосердием мы сглаживаем свои собственные грехи. Мы помогаем бедным и больным, прежде всего, потому что это нужно нам. Доброе бескорыстное дело преображает наш внутренний мир, — считает Ольга Васильева.

Часто люди не знают, к кому пойти со своей бедой

Есть у милосердного движения и свой устав, и своя форма одежды. На первом этапе посвящения — испытуемая пишет заявление о принятии в Сестричество. Такая кандидатка носит белый апостольник (платок. — Прим. 63.ru) без креста. Потом по мере служения, она переходит во второй этап — становится помощницей старшей сестры и получает апостольник с красным крестом. После того как девушка понимает, что готова полностью преобразить свою жизнь и дает обет служения, она получает уже полное облачение: к апостольнику с крестом добавляется такой же фартук.

Перед тем, как зайти в палату, сестры просят помощи у Бога

«Если мы пришли, всё должно быть идеально»

Самарские сестры помогают нуждающимся не только словом, но и делом. Два раза в неделю они бесплатно кормят около сотни самарских бездомных: по пятницам у строящейся церкви рядом с бывшим металлургическим заводом, по субботам — у храма Трех Святителей, который расположен на улице Стара Загора, 202ж.

В этом храме сестры буквально спасают людей от голодной смерти

— Это своего рода возрождение традиции поминальных обедов для нуждающихся (нищих, убогих, бездомных, одиноких стариков, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию). Перед трапезой мы молимся об усопших, имена которых принесли в записках вместе с пожертвованиями, — говорит Ольга Васильева.

Сестры также ухаживают за слабовидящими, одинокими, престарелыми, тяжелобольными и лежачими людьми.

— В неделю получается, мы можем до десяти таких человек посетить на дому и около двухсот — в больницах. На самом деле запрос превышает возможности нашей помощи. Даже очередь есть. Мы помогаем бесплатно. Сестры наши, в основном, работающие и помогают уже в свободное время, приходят в больницы или на дом. Случается, что родственники уезжают, а ухаживать за больным надо. Обращаться в светские службы помощи и оставлять наемных работников один на один со своим родственником без контроля бывает опасно. Что за человек придет в дом? А сестры живут духовной жизнью — причащаются, исповедуются, поэтому доверие к нашей организации есть. Если мы пришли, все должно быть идеально. Мы несем ответственность, это наша репутация, — подчеркивает Ольга Васильева.

Кормить нуждающихся сестрам в радость

При Храме трех святителей есть и бесплатный детский сад для ребят с ДЦП. Это проект социального отдела Самарской епархии. Сестры милосердия помогают воспитателям ухаживать за малышами.

— Есть и муниципальные дошкольные учреждения для детей с детским церебральным параличом. Но там берут детей с определенными навыками уже, чтобы умели держать ложку, например. Здесь принимают с любой формой болезни, даже очень тяжелой. Часто, к сожалению, бывает так, что папы уходят из семей, где родились особенные дети. Мамы этих детей не должны оставаться наедине со своими проблемами, им тоже бывает нужно выйти хотя бы в поликлинику (попробуйте отсидеть очереди в наших медучреждениях для взрослых с ребенком, который практически не передвигается!), решить бюрократические вопросы. Поэтому и была организована такая группа. Чтобы помочь как можно большему количеству нуждающихся, мы чередуем расписание. То есть каждая семья приводит ребенка не ежедневно, а два раза в неделю, — поясняет главная сестра.

С цветами и конфетами

— Когда этот седобородый мужчина пришел к нам на бесплатный обед впервые, полтора года назад, все бездомные расступились — настолько сильный запах от него шел, — так Ольга Васильева начала рассказ о бывшем полковнике.

Горячая еда для многих подопечных Ольги — роскошь

В общей толпе бездомных Николай (так впоследствии представился Ольге Васильевой мужчина. — Прим. 63.ru) выделялся букетом пионов в руках. По словам сестер, все лето, каждую субботу он приносил им разные цветы, заверив, что не портит газоны, а собирает растения на заброшенной даче.

— Этот бездомный Николай — настоящее живое Евангелие. Он мне такой урок преподал, который я не получила даже закончив семинарию. Каждое кормление вместе с первым и вторым блюдами, мы даем бездомным три кусочка хлеба. И вот Николай с самого первого кормления говорит: «Мне только один кусок». Я попыталась убедить его, чтобы взял впрок, на вечер. А он в ответ: «Зачем? Если Господь сподобит, и я жить останусь, деревья-то он одевает и птиц кормит, значит и меня не оставит». Это был урок для меня. Как правило, мы верим в Бога, а доверять ему так, как этот бездомный доверяет, мы не можем, — вспоминает Ольга Васильева.

Пару раз женщине удалось разговорить необычного подопечного. Рассказал он о себе немного, представился бывшим офицером, полковником. Семья была хорошая, крепкая. Жена умерла, а дочка вышла замуж и уехала с мужем в Хабаровск, родила. У ребенка оказался сложный порок сердца, и потребовалась дорогостоящая операция. Ничего не сообщив родным, мужчина продал свою квартиру и отправил все деньги на лечение внука. Всю пенсию он так же пересылает в Хабаровск — у дочери еще остались долги за лечение. Живет бывший полковник где-то в будке в 15-м микрорайоне. Последние две недели на кормление он не приходил.

На кормление приходит разная публика

— Николаю бы инвалидность по-хорошему. У него на руках и ногах незаживающие язвы от сахарного диабета, сестры делают ему припарки, повязки. История этого бездомного, конечно, не типичная. Большинство становятся бомжами из-за пагубных пристрастий. Я на своем веку повидала многих, вижу людей. Оснований не верить ему у меня нет, — объясняет Ольга Васильева.

Удивляют сестер и другие подопечные. В спившихся людях, которые обычно думают о том, как согреться и где найти еду и бутылку, тоже просыпаются светлые чувства. В это Рождество они вручили сестрам конфеты, из новогодних подарков, полученных при храме. Целую неделю они — полуголодные, бездомные, хранили сладости, чтобы выразить свою благодарность.

Церковная кухня

Чудеса всегда рядом

Не раз сестры оказывались, казалось бы, в безвыходной ситуации. Когда кормить бездомных было просто нечем.

— Кормления были инициативой одного самарца, который предложил финансово поучаствовать в этом. Однако через несколько недель спонсор пропал, а бездомные остались, — рассказывает главная сестра. — Помню накануне дня кормления дома, оборачиваюсь к иконостасу: «Господи, неужто ты меня оставил? Завтра мне кормить людей, а продуктов-то у меня нет». Время было около восьми часов вечера, и тут звонок. Инокиня Неонила из храма просит срочно приехать, говорит, что привезли еду. Полетела в церковь, а там два огромных чемодана продуктов и еще пакеты: масло, крупы, овощи. Откуда, говорю? Отвечает, что не знает, просто кто-то принес на кормление.

В практике самарского сестричества это не единственный подобный случай. Не раз в тот самый момент, когда все уже почти отчаивались, некие анонимные благодетели приносили в храм продукты для кормления.

Многим сестры наливают еды с собой, чтобы хватило на неделю

— Страшно ли было начинать работу с бездомными? Не знаю, я думала не об этом, а о том, как их накормить. Чаще всего на обеды приходят одни и те же. Это бездомные, наркоманы, алкоголики. Они приходят всегда. Из новеньких часто бывают люди с маленькой пенсией. Есть у нас 90-летний дедушка. Он приходит, так как живет один, и ему некому готовить, наливаем ему с собой и первое и второе, чтобы хватило на неделю.

Пища телесная столь же важна, что и духовная

В храме Трех Святителей на улице Стара Загора, 202ж принимают не только еду (овощи, крупы, рыбу, курицу, грибы, консервы), но и одноразовую посуду, а также пожертвования и старую одежду для бездомных. Главное, чтобы вся она была чистой и не рваной, работали молнии. Возможности стирать и ремонтировать вещи у сестер нет. Не забудьте вложить записку с именами (о здравии и о упокоении), за кого молиться.

Во время молитвы проговариваются имена каждого человека

— Зимой теплые вещи очень выручают. Многие бездомные просто замерзают на улицах, — объясняют в сестричестве.

В планах милосердного движения открыть центр помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям и семьям, где растут дети-инвалиды. Недавно горадминистрация безвозмездно выделила сестричеству помещение на Металлурге. Там будут проводить не только кормления, но и помогать людям восстановить документы или найти работу, будет работать кабинет психолога и юриста. Правда, о сроках открытия сестры пока не говорят: сначала надо деньги найти на ремонт.