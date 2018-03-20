Музыкальное препровождение

Вечером 18 марта на Манежной площади столицы прошел митинг-концерт, на котором побывала корреспондент Sobesednik.ru

Формально мероприятие было организовано в честь 4-й годовщины вхождения Крыма в состав России. Фактически — в честь предопределенной победы главного кандидата, хотя до результатов выборов было еще далеко. В перерывах между выступлениями артистов и рассказами о великих крымских свершениях ведущие сообщали новости из ЦИКа.

В районе Манежки было перекрыто все, что можно. И наивных граждан, рассчитывавших пройти прямиком на площадь к сцене, а потому подъезжавших в основном на станции метро «Библиотека им. Ленина» и «Боровицкая», отправляли в обход через Театральную площадь. Кто не в курсе, это довольно приличный крюк. На всем пути следования рядами стоял ОМОН: «заблудшим овцам» они мгновенно придавали верное направление. Народ шел преимущественно организованными группами по 15–30 человек. Многие были с флагами, шариками и прочими опознавательными знаками. Встречались и более солидные «делегации». Один из московских вузов прислал отряд человек в 50–70 — это только те, кто были в фирменных шапочках альма-матер.

— Днем мы все голосовать ходили, — рассказала второкурсница Катя. — А теперь на концерт, поддерживать президента. Не, можно, конечно, было и не ходить, но, знаете, в институте с нами «побеседовали» — понимаем, что скорее всего без последствий, запугивали, но рисковать не хочется.

Бросался в глаза состав нагнанной публики, даже не пытавшейся скрывать этот «стадный» факт. Большинство — суровые дядьки средних и выше лет, менее всего похожие на поклонников заявленных на участие артистов. Благо звук был настолько отвратителен, что в 50 метрах от его источника уже практически ничего не было слышно — ничей слух (в том числе и автора) почти не был оскорблен. От кого-то ощутимо несло перегаром, некоторые умудрились пронести бухло через рамки и полицейских. Последние, впрочем, не слишком усердствовали с обыском.

— Слышь, а как отсюда лучше… (быстро и незаметно уйти. — Авт.), — прохрипел прямо в лицо не совсем трезвый работяга. С этим участником путинга-концерта я столкнулась буквально в 30 метрах от рамок. В руках у «сторонника президента» светился смартфон, а в нем — селфи с другом на фоне концертного пейзажа. На сегодня парни, видимо, отработали. — Завтра с утра на смену, на хрен здесь торчать. — Это товарищ обратился уже к коллеге.

Неподалеку небольшая группа молодежи прыгала, пытаясь согреться, и распевала «Все идет по плану» (надо же, почти не перевирали текст! Хоть кто-то порадовал). Студенты колледжа тоже не захотели обещанных в случае неявки проблем. Те же смартфоны с фотоотчетами.

— Понимаете, нам сказали — надо прийти, и вот мы тут, — поделилась сильно замерзшая дама лет 50. — Мы — люди ответственные. Кто именно? Госслужащие. На самом деле я не против концерта, хотела бы послушать, но тут к сцене не подойти.

Действительно, желающим пробиться к сцене нужно было преодолеть ряд полицейских кордонов. Народ запускали пачками. Своей очереди дождались не все.

Знаете, я честно пыталась отыскать тех, кто пришел на концерт добровольно. И даже несколько человек нашла. Первые — молодая пара. Ребят поймала уже на их обратном пути. Взбешенные количеством кордонов и заборов, они покидали площадь. Еще была компания пожилых леди, соблазненных одним из исполнителей, но они сильно огорчились тем, что концерт идет на морозе и почти ничего не слышно. Дамы переживали так, что их даже стало немного жалко. Ну и наконец, молодняк, узнавший про мероприятие случайно и пришедший из чистого любопытства. Надеюсь, что Путин, вышедший в финале на сцену, дал им понять, что к чему.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2017 под заголовком «Музыкальное препровождение».