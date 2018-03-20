Красноярцы первыми увидят мировую анимацию во время фестиваля мультфильмов

С 23 марта по 8 апреля в Красноярске состоится традиционный Большой фестиваль мультфильмов, сообщает администрация города.

Во время церемонии открытия в Доме кино зрителям покажут французский полнометражный мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», выполненный в стиле рисунка под акварель. Эта мировая премьера, которая выйдет в широкий прокат только 5 апреля.

Всей семьёй организаторы конкурса рекомендуют сходить на теневую сказка от французского мастера Мишеля Осело «Иван Царевич и переменчивая принцесса» и маленькая дилогия «Хулиганские сказки». Для взрослой публики подойдёт премьера японской картины «В уголке мира»о жизни Хиросимы накануне бомбёжки.

Также в программе фестиваля зарубежные мультфильмы, получившие в 2016-2017 годах призы и знаки отличия на ведущих кинофестивалях мира, а также новинки отечественной анимации.

Гостем фестиваля в этом году станет Михаил Алдашин — один из самых известных режиссёров анимации в постсоветском поколении, художник, сценарист, креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм».

В дни фестиваля по традиции можно будет поучаствовать в создании фильмов в самых разных анимационных техниках.

С 1 по 8 апреля фестиваль поедет по городам и посёлкам Красноярского края, где пройдут показы современной российской анимации.