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Красноярцы первыми увидят мировую анимацию во время фестиваля мультфильмов
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Красноярцы первыми увидят мировую анимацию во время фестиваля мультфильмов 

АиФ Красноярск 14 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
С 23 марта по 8 апреля в Красноярске состоится традиционный Большой фестиваль мультфильмов, сообщает администрация города.
Во время церемонии открытия в Доме кино зрителям покажут французский полнометражный мультфильм «Большой злой лис и другие сказки», выполненный в стиле рисунка под акварель. Эта мировая премьера, которая выйдет в широкий прокат только 5 апреля.
Всей семьёй организаторы конкурса рекомендуют сходить на теневую сказка от французского мастера Мишеля Осело «Иван Царевич и переменчивая принцесса» и маленькая дилогия «Хулиганские сказки». Для взрослой публики подойдёт премьера японской картины «В уголке мира»о жизни Хиросимы накануне бомбёжки.
Также в программе фестиваля зарубежные мультфильмы, получившие в 2016-2017 годах призы и знаки отличия на ведущих кинофестивалях мира, а также новинки отечественной анимации.
Гостем фестиваля в этом году станет Михаил Алдашин — один из самых известных режиссёров анимации в постсоветском поколении, художник, сценарист, креативный продюсер киностудии «Союзмультфильм».
В дни фестиваля по традиции можно будет поучаствовать в создании фильмов в самых разных анимационных техниках.
С 1 по 8 апреля фестиваль поедет по городам и посёлкам Красноярского края, где пройдут показы современной российской анимации.
Напомним, фестиваль организован Фондом Михаила Прохорова.
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