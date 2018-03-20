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Итоги выборов президента. Прямая трансляция
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Итоги выборов президента. Прямая трансляция 

Казанский репортер 7 часов назад
Фото: Казанский репортер
Центральная избирательная комиссия РТ подводит итоги выборов президента России в Татарстане. «Казанский репортер» транслирует в прямом эфире заседание ЦИК РТ.
Казанский репортер: последние новости
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