Читаю, но не понимаю: как бороться с функциональной неграмотностью

Согласно мировой статистике, лишь полпроцента людей на земле не умеют читать и писать. Казалось бы, над неграмотностью одержана полная и уверенная победа. Однако ученые бьют тревогу: по данным разных исследований, от 25 до 50 процентов населения земли является функционально неграмотным!

Важно знать! По результатам исследования, проведенного в 2003 году Международным институтом чтения, по качеству функциональной грамотности и чтения Россия заняла 32-е место из 40 возможных.

Лишь каждый третий российский выпускник способен понять содержание научных и литературных текстов.

Что такое функциональная неграмотность

Функционально неграмотный человек умеет читать и писать, но при этом практически не понимает смысла прочитанного. Он испытывает трудности при чтении и заполнении документов, не понимает, что написано в инструкции к лекарству или бытовому электроприбору.

Кроме того, у такого человека страдают и речевые умения: он почти не воспринимает высказывания других людей или понимает их искаженно, а также с трудом выражает свои собственные мысли.

Как разглядеть у ребенка функциональную неграмотность

Конечно, не стоит делать скоропалительных выводов, но если вы наблюдаете у своего школьника следующие «симптомы», стоит обратиться за консультацией к нейропсихологу или логопеду:

не любит читать;

жалуется на дискомфорт, головную боль или резь в глазах, возникающую каждый раз во время чтения;

просит вас или кого-то другого объяснить прочитанное;

шевелит губами при чтении или проговаривает вслух читаемый текст;

всеми способами избегает сложных умственных задач;

не умеет следовать даже простым инструкциям;

испытывает агрессию по отношению к тому, кто «нагружает» его сложными задачами.

Откуда берется функциональная неграмотность

Исследователи связывают возросшее число функционально неграмотных людей с развитием информационного потока. Прямых научных доказательств того, что телевидение и интернет приводят к функциональной неграмотности, нет, но вместе с тем нельзя отрицать, что среди тех, кто сутки проводит перед экраном телевизора или в социальных сетях, функционально неграмотных подавляющее большинство.

В группе наибольшего риска находятся дети, чьи родители охотнее дают в руки чаду смартфон или планшет, чем читают книжку.

Ограничение до минимума просмотра телепередач, компьютерных игр, посещения социальных сетей и форумов в современных условиях необходимо, убеждены психологи.

Ребенок, который к десятилетнему возрасту не научился понимать прочитанное, уже считается функционально неграмотным. И чем он старше, тем труднее справиться с проблемой.

Как предотвратить функциональную неграмотность

Вовлекайте малыша в реальную жизнь, сведите к минимуму использование гаджетов или вовсе откажитесь от них, особенно в раннем детском возрасте.

Тренируйте память ребенка (учите стихи, скороговорки, песни и т. п.)

Читайте ребенку вслух, даже тогда, когда он сам уже умеет читать. Отдавайте предпочтение книгам, которые интересны ему самому.

Обсуждайте прочитанное, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы по прочитанному тексту и обязательно отвечайте на вопросы ребенка.

Что делать, если проблема уже есть

Не стоит отчаиваться, если вы заметили у своего ребенка признаки функциональной неграмотности. Ежедневные занятия, направленные на решение этой проблемы, могут дать хорошие результаты.

Для решения проблемы стоит прежде всего научить ребенка работать с текстом:

попросите его не проговаривать текст во время чтения;

познакомьте его с разными видами чтения: ознакомительное, обучающее, просмотровое;

учите ребенка делить текст на части по смыслу;

хорошей тренировкой является перевод информации из текстовой формы в форму таблицы и наоборот;

поработайте над расширением периферического зрения:

ребенок должен иметь в поле зрения несколько строчек текста, а не одну;

научите ребенка искать в тексте ответы на определенные вопросы.

Конечно, функциональная неграмотность не приговор, и скорректировать можно даже самые безнадежные случаи.

Главное, чтобы у человека было огромное желание справиться с проблемами, и тогда все возможно!

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