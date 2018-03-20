Читаю, но не понимаю: как бороться с функциональной неграмотностью 

Согласно мировой статистике, лишь полпроцента людей на земле не умеют читать и писать. Казалось бы, над неграмотностью одержана полная и уверенная победа. Однако ученые бьют тревогу: по данным разных исследований, от 25 до 50 процентов населения земли является функционально неграмотным!
Важно знать! По результатам исследования, проведенного в 2003 году Международным институтом чтения, по качеству функциональной грамотности и чтения Россия заняла 32-е место из 40 возможных.
Лишь каждый третий российский выпускник способен понять содержание научных и литературных текстов.
Что такое функциональная неграмотность
Функционально неграмотный человек умеет читать и писать, но при этом практически не понимает смысла прочитанного. Он испытывает трудности при чтении и заполнении документов, не понимает, что написано в инструкции к лекарству или бытовому электроприбору.
Кроме того, у такого человека страдают и речевые умения: он почти не воспринимает высказывания других людей или понимает их искаженно, а также с трудом выражает свои собственные мысли.
Как разглядеть у ребенка функциональную неграмотность
Конечно, не стоит делать скоропалительных выводов, но если вы наблюдаете у своего школьника следующие «симптомы», стоит обратиться за консультацией к нейропсихологу или логопеду:
не любит читать;
жалуется на дискомфорт, головную боль или резь в глазах, возникающую каждый раз во время чтения;
просит вас или кого-то другого объяснить прочитанное;
шевелит губами при чтении или проговаривает вслух читаемый текст;
всеми способами избегает сложных умственных задач;
не умеет следовать даже простым инструкциям;
испытывает агрессию по отношению к тому, кто «нагружает» его сложными задачами.
Откуда берется функциональная неграмотность
Исследователи связывают возросшее число функционально неграмотных людей с развитием информационного потока. Прямых научных доказательств того, что телевидение и интернет приводят к функциональной неграмотности, нет, но вместе с тем нельзя отрицать, что среди тех, кто сутки проводит перед экраном телевизора или в социальных сетях, функционально неграмотных подавляющее большинство.
В группе наибольшего риска находятся дети, чьи родители охотнее дают в руки чаду смартфон или планшет, чем читают книжку.
Ограничение до минимума просмотра телепередач, компьютерных игр, посещения социальных сетей и форумов в современных условиях необходимо, убеждены психологи.
Ребенок, который к десятилетнему возрасту не научился понимать прочитанное, уже считается функционально неграмотным. И чем он старше, тем труднее справиться с проблемой.
Как предотвратить функциональную неграмотность
Вовлекайте малыша в реальную жизнь, сведите к минимуму использование гаджетов или вовсе откажитесь от них, особенно в раннем детском возрасте.
Тренируйте память ребенка (учите стихи, скороговорки, песни и т. п.)
Читайте ребенку вслух, даже тогда, когда он сам уже умеет читать. Отдавайте предпочтение книгам, которые интересны ему самому.
Обсуждайте прочитанное, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы по прочитанному тексту и обязательно отвечайте на вопросы ребенка.
Что делать, если проблема уже есть
Не стоит отчаиваться, если вы заметили у своего ребенка признаки функциональной неграмотности. Ежедневные занятия, направленные на решение этой проблемы, могут дать хорошие результаты.
Для решения проблемы стоит прежде всего научить ребенка работать с текстом:
попросите его не проговаривать текст во время чтения;
познакомьте его с разными видами чтения: ознакомительное, обучающее, просмотровое;
учите ребенка делить текст на части по смыслу;
хорошей тренировкой является перевод информации из текстовой формы в форму таблицы и наоборот;
поработайте над расширением периферического зрения:
ребенок должен иметь в поле зрения несколько строчек текста, а не одну;
научите ребенка искать в тексте ответы на определенные вопросы.
Конечно, функциональная неграмотность не приговор, и скорректировать можно даже самые безнадежные случаи.
Главное, чтобы у человека было огромное желание справиться с проблемами, и тогда все возможно!
Фото: Shutterstock.com