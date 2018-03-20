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Экс-депутат задумал поставить в Ярославле на видном месте памятник «Родина-мать»
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Экс-депутат задумал поставить в Ярославле на видном месте памятник «Родина-мать» 

76.ru 13 часов назад
Фото: 76.ru
Депутат муниципалитета шестого созыва Александр Черепанин, оставшийся без мандата в сентябре прошлого года, узнал, что на задворках завода «Полимермаш» стоит памятник «Родина-мать». Не такой, конечно, огромный, как в Волгограде, но, по мнению бывшего народного избранника, достойный того, чтобы стоять на видном месте.
— Памятник надо спасать, — заявил Александр Черепанин. — Это произведение искусства, и его должны видеть жители города. Мое мнение, что место ему в парке Победы или у музея Боевой Славы.
Однако руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков уточнил, что всё не так просто.
— Предлагали этот вариант года два назад, — объяснил он. — Но у памятника есть «привязка» к некоторым элементам, связанным с местом его установки. Располовинить нельзя. Реставрировать надо.
Александр Черепанин добавил, что памятник можно перевозить только целиком в комплексе — вместе с мемориальной стеной.
Монумент в виде женщины с мечом, попирающей ногой разбитую фашистскую свастику, был изготовлен на заводе «Полимермаш» в 70-х годах прошлого века. По задумке, он изначально был посвящён работникам предприятия, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Скульптура до сих пор стоит на территории завода, и пару лет назад руководство «Полимермаша» пыталось её передать городу, чтобы переставить на видное место. Но монумент по-прежнему стоит на задворках предприятия.
Тем временем в Ярославле определили макет памятника 100-летия ВЛКСМ, который поставят в сквере напротив кинотеатра «Родина». Композиция обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к недостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи.
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