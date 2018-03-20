Как в Бургер Кинг увеличили прибыль с помощью рэпа

Общаясь с современной молодежью, если ты хочешь быть услышанным и понятым, нужно правильно выстраивать коммуникации, разговаривать на одном языке с поколением Z, мыслить как они. Именно эта аксиома была взята за основу при подготовке персонала к началу продаж нового продукта. Подробностями с порталом HR-tv.ru поделилась Татьяна Тиунова, директор по людям компании Бургер Кинг Россия.

Проект претендует на бизнес-премию WOW!HR в номинации Action!

Суть проекта

29 августа 2017 года во всех ресторанах сети Бургер Кинг состоялся запуск нового долгожданного куриного сэндвича с натуральной куриной грудкой в панировке — ЧИКЕН ФИЛЕ.

Перед запуском в сеть, необходимо было сделать коммуникацию на весь персонал ресторанов о новом сэндвиче, его составе, его ценности и важности для роста выручки.

Коммуникацию решено было сделать через видеоролик, как самый востребованный контент среди молодого поколения и в хайповом стиле «рэп» — в этот момент только-только прошел баттл Гнойного&Оксимирона, и тема была в топе.

Ход проекта

Самая важная часть проекта — снять крутое, эмоционально прокаченное видео. Для этого маркетологи провели анализ и выбор подрядчиков, составили бриф, а в дальнейшем по его основам согласовали сценарий. Параллельно с утверждением сценария был выбран ресторан и сотрудники для съемки. Сразу было понятно одно — главную роль рэппера будет играть самая узнаваемая и харизматичная фигура в компании — генеральный директор. Сама съемка велась в течении 1 рабочего дня. После утверждения финальной версии видео, совместно с отделом внутренних коммуникаций был составлен план коммуникации во внутренней социальной сети КингДом. Во время старта коммуникации с целью подогревания интереса к видео, был запущен конкурс на «Лучшие панчи на тему сэндвича Чикен-филе».

По сюжету в главной роли выступает генеральный директор компании в униформе повара, который внутри ресторана и в окружении опытных сотрудников читает рэп с описанием нового сэндвича и его рецептуры.

Видеоролик был запущен за 3 дня до введения в меню нового сэндвича по внутренней социальной сети КингДом.

В поддержку видео был запущен конкурс среди сотрудников на «Лучшие панчи».

Эффективность

Надо отметить, что у ролика была очень прагматичная бизнес-цель. Компании необходимо было запустить куриный сэндвич с лучшими вкусовыми качествами для привлечения аудитории любящей курятину.

Но была определенная проблема, которая могла снизить эффект от введения нового сэндвича — его неправильная сборка поварами на местах, из-за недостаточно хорошего знания процедуры приготовления новинки. Запуск нового сэндвича с плохим исполнением на местах привело бы к отсутствию повторных покупок гостями.

Для решения этой проблемы было решено запустить рекламную HR-кампанию, ориентированную строго на внутреннюю аудиторию компании. Целью кампании было привлечение внимания к новинке, демонстрация процедуры приготовления блюда в популярном у молодежи стиле.

Первая реакция

Все сотрудники были в восторге от содержания видео, его подачи, от конкурса. Видео вызвало огромное число лайков и комментариев в соцсети. В самом начале конкурса «лучших панчей» ребята стеснялись писать свои стихи, и в этот момент стихийно организованный рэп-баттл топ-менеджеров в режиме онлайн «взорвал» аудиторию.

Вдохновившись этим примером, наши сотрудники начали писать такие супер-панчи, что мы не всегда успевали все фиксировать.

Результаты

Пост с роликом во внутренней корпоративной соцсети компании набрал исторический максимум по вовлеченности — более 500 лайков vs 100 лайков у других постов, более 200 комментариев vs 30 у других постов.

Охват составил 100% сотрудников компании.

Для бизнеса результат проявился в самой высокой оценке. Около 83% гостей отметили вкус чикен филе как отличный.

Фото Бургер Кинг

Бургер Кинг презентует свой проект на конференции WOW!HR2018, которая пройдет 26 марта 2018 года.

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