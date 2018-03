Праздник культовой пластинки «Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos»

Виртуозы виолончели, настоящие финские рокеры с суровыми северными лицами и горячими сердцами возвращаются в Москву.

Апрельские концерты 2017 года, посвящённые 20-летию культовой пластинки «Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos», произвели настоящий фурор. Это предопределило дальнейшую судьбу знаменитой программы — по многочисленным просьбам зрителей финны отправляются в большой российский тур, в рамках которого в том числе исполнят свой мощный сет в Москве 26 марта.

Дебютный студийный инструментальный кавер-альбом группы Apocalyptica «Plays Metallica by Four Cellos», выпущенный в 1996 году, буквально стал для музыкантов судьбоносным. В 2016 году финны выпустили ремастированный вариант диска специально к 20-летию. В юбилейное издание были добавлены их версии «Battery», «Nothing Else Matters» и «Seek & Destroy».

Титаны финского металла, виртуозно объединившие симфонические инструменты и тяжелую музыку, остаются единственными в своем роде артистами на мировой рок-сцене и одними из наиболее известных финских рок-групп.

— Apocalyptica — это такая грубая красота, — признаётся один из участников группы Эйкка Топпинен. — Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы, но они все на виду — это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю, у нас это неплохо получается».

И действительно, как классику, так и новые композиции группы мировое рок-сообщество воспринимает с должным воодушевлением. Apocalyptica — частый гость европейских Open Air-фестивалей, да и в России группу всегда ждут с особым трепетом и это взаимно:

— Каждый раз, когда мы приезжаем в Россию, это что-то особенное. Русские поклонники очень преданы нам, и мы, в свою очередь, преданы им, — признаются музыканты.

Уже в следующий понедельник, 26 марта, группа выступит в московском Crocus City Hall.