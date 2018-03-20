Шпаргалка для родителей: чем занять школьника в каникулы и о чем с ним пора поговорить

У екатеринбургских школьников заканчивается самая длинная в учебном году четверть и начнутся весенние каникулы (взрослые, завидуйте). Чтобы выходные прошли с пользой, мы составили для родителей полезную шпаргалку — собрали советы, которые сейчас точно будут актуальны, а заодно рассказали, как можно весело провести время.

Повторите правила дорожного движения

Вместе с ГИБДД Екатеринбурга мы составили правила, которые вы не найдёте в ПДД, но которые спасут вашему ребенку жизнь.

Ждите зелёный в 2–3 шагах от дороги

Стоять близко у края проезжей части — опасно. Проезжающая мимо машина может вас задеть. Также нередки случаи, когда автомобили после ДТП выбрасывает на тротуар.

Помните, что стоящий транспорт закрывает обзор

Из-за стоящей у края дороги или во дворе дома машины вы и водитель можете не увидеть друг друга. В таких случаях лучше остановиться, осмотреться и убедиться, что опасности нет.

Закройте зонт, снимите наушники

Перед тем как переходить дорогу, снимите капюшон и уберите из ушей наушники — они мешают следить за движением машин и слышать их сигналы.

Помните о «мёртвой зоне» авто

Мёртвая зона — это та часть пространства вокруг автомобиля, которую водитель не видит со своего места. Например, водитель в высокой кабине грузовой автомашины не видит находящихся рядом пешеходов маленького роста. Зачастую при повороте налево или направо водители даже легковых автомобилей не видят пешеходов из-за стоек своих машин.

Постоянно смотрите по сторонам, переходя дорогу

Ситуация на дороге меняется каждую секунду, поэтому недостаточно только один раз посмотреть налево и направо. Во время перехода нужно постоянно контролировать движение машин.

Ещё 5 правил, которые не будет лишним прочитать, ищите здесь.

Напомните, как вести себя в интернете

Чем занимаются дети в каникулы? Помимо прочего, конечно, сидят в интернете. Исследования российских экспертов показали, что родители больше всего тревожатся о здоровье детей, которые слишком много времени проводят у мониторов и перед планшетами — мол, испортят зрение, осанку, будут плохо спать. Между тем о кибербуллинге — весьма реальной угрозе, которой подвержены российские подростки, — знают лишь некоторые бдительные мамы и папы.

Чаще на вопрос «Что нельзя показывать детям в интернете?» взрослые отвечают: «порно». Когда им говорят, что это не самое страшное, не все верят. Думают, что страшнее порно ничего не может быть. А между тем наркотические вещества через интернет найти очень легко. Родители об этом мало задумываются. А сейчас доступ к этой информации есть у всех. Чего ещё надо остерегаться в интернете, читайте здесь.

Расскажите, как дать отпор незнакомцу

Если ваш ребёнок учится в старшем звене, эти советы уже неактуальны, а вот для начальной школы подойдут вполне. Конечно, родители стараются, чтобы дети не находились на улице без присмотра. Но случается всякое, особенно в каникулы.

Как советует психолог из УрГПУ Маргарита Мельникова, не надо запугивать «страшным дяденькой», первое, что надо сделать, — это объяснить ребёнку, кто такой знакомый человек.

— Это тот, кого знают мама и папа, о ком родители говорят, к кому можно приходить в гости и даже оставаться у него ночевать. Далее вырабатывается последовательность действий в ситуации, если незнакомый человек пытается приблизиться или заговорить с ребёнком: а) посмотреть на этого человека; б) отойти на безопасное расстояние; в) извиниться; г) убежать и сразу рассказать взрослым (учителю, воспитателю, родителям, консьержу) — тому, кого ребёнок знает и постоянно с ним общается, — объяснила она.

О том, почему порядок действий должен быть именно таким, читайте здесь.

А это для родителей: проштудируйте правила, как сделать школьную экскурсию безопасной

И, конечно, какие весенние каникулы без школьных экскурсий. Они должны быть организованы по всем правилам. Чтобы мамам и папам не штудировать постановление правительства, в котором прописаны эти правила, Е1.RU сделал это за вас. Вместе со специалистами Департамента образования и свердловской Госавтоинспекции рассказываем самое важное — на что обязательно нужно обращать внимание при планировании любой массовой детской поездки.

Первое. Просто запомните, что все правила перевозки организованных групп детей на автобусах прописаны в постановлении правительства № 1177 от 17.12.2013. Если сами будете выбирать транспортную компанию для заказа автобуса, обязательно спросите, хорошо ли там знакомы с этим документом и следуют ли они правилам из него. Если транспортную компанию выбирают в школе, выясните у директора, что это за фирма и следует ли она этому постановлению.

Второе. Организованной считается перевозка от 8 и более человек. О планировании такой поездки надо ставить в известность ГИБДД. Это делает либо представитель образовательного учреждения, либо сотрудник транспортной фирмы, в зависимости от того, как это прописано в договоре между сторонами. Оповещение Госавтоинспекции о поездке остаётся на совести перевозчика и заказчика (образовательного учреждения). Обязательно задайте вопрос классному руководителю, согласована ли поездка с ГИБДД, — это оформляется письменно.

Ещё 8 важных правил, которые не помешает прочитать перед организацией автобусной экскурсии, ищите здесь.

Устройте научные опыты на кухне

Если вы взяли отпуск и проводите каникулы вместе с ребёнком, то предлагаем вам разнообразить досуг интересными опытами, которые можно устроить прямо на кухне. Младшим школьникам они точно будут интересны. Удивите ребёнка на 100%, на себе проверили.

Опыт первый «Зубная паста для слона»

— Для этого опыта нам понадобится марганец, вода, в которой мы его растворим, а ещё гидроперит и шампунь. Растворяем в воде чайную ложку марганца, переливаем марганец через воронку в бутылку с водой, где растворён гидроперит, а потом это выливаем в шампунь. Получается такая яркая «зубная паста», — рассказывает многодетная мама.

Опыт второй «Внезапно загорающаяся бумага»

— Здесь нам тоже понадобится марганец или глицерин. Насыпаем марганец на бумагу, потом наливаем глицерин. И ждём, когда начнётся реакция — пойдёт дым, — рассказывает «заведующая химической лабораторией».

Ещё много интересных научных опытов можно найти по ссылке.

Сходите в цирк и нескучный музей

И, конечно, какие каникулы без походов в цирк и театр.

«Цирк на воде»

Обнажившийся в центре островок суши превращается в цветущий сад, где танцуют нимфы. Своими чудесами зрителей поразят добрые проворные морские львы. Морские котики раскроют тайну акробатического искусства. Рассмешит и поднимет настроение интеллигент — шимпанзе: покажет, как надо вести себя в ресторане, вместе вы побываете на пляже и сможете полюбоваться, как шимпанзе занимается дайвингом и катается на лодке. Афишу ищите здесь.

Где: Екатеринбургский цирк Когда: каждый день с 17 марта Сколько стоит: 600–800 рублей

Сходите в секретную лабораторию в музее Екатеринбурга

В весенние каникулы музей превратится в лабораторию самых необычных экспериментов. Гости попробуют понять, как всплывает подводная лодка и работает водопровод, можно ли сделать конденсатор в домашних условиях и мешает ли сотовому телефону звонить обычная алюминиевая фольга, узнают, почему звезды светят только ночью и кто исключил Плутон из числа планет. А еще поиграют в научные игры, соберут работающую схему электрического сенсорного дверного звонка и нарисуют космос в технике граттаж.

Где: Музей истории Екатеринбурга Когда: 27–29 марта Сколько стоит: 500 рублей Предварительная регистрация по ссылке.

Узнайте тайну ежонка Пыха в зоопарке

В честь весенних каникул Екатеринбургский зоопарк подготовил для школьников насыщенную программу. Гостей ждут показательные кормления и занятия с ручными питомцами, экскурсии и лекции, конкурсы и викторины с призами и подарками, а также много познавательного и интересного. Всю программу можно найти здесь.

Где: Екатеринбургский зоопарк Когда: 24 марта — 1 апреля Сколько стоит: дети до 14 лет — 100 рублей, взрослые — 300 рублей

Сходите к «Призраку замка» в Театр драмы

Более трех веков Призрак замка держал в страхе его несчастных обитателей и редких гостей: мало кто после встречи с фантомом сохранял крепкие нервы и здравый рассудок. Но сегодня его ужасная репутация под угрозой — новых владельцев не пугают ни жуткий скрип цепей, ни заунывные стоны, ни хруст костлявых пальцев! Однако старина не намерен сдаваться — за триста лет он узнал немало способов доведения наглых захватчиков до смертельного оцепенения. Всю афишу ищите здесь.

Где: Театр драмы Когда: 24 марта в 16:00 Сколько стоит: 200–250 рублей