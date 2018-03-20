Там, где клен шумит. Прошел концерт легендарной «Синей птицы» GOLD CLASSIC

В Новосибирск с концертом приехала знакомая с самого детства и любимая многими группа «Синяя птица GOLD CLASSIС» с Дмитрием Галицким. Музыканты заворожили публику любимыми хитами, рассмешили интересными рассказами и историями, а также дали корреспондентам «АиФ-Новосибирск» эксклюзивное интервью, в котором рассказали о своем творческом пути, отношении к Сибири, а также поделились творческими планами.

В минувшее воскресенье, 18 марта, ближе к вечеру в ККК имени Маяковского собралось немало народа — новосибирцы пришли на концерт группы «СИНЯЯ ПТИЦА GOLD CLASSIC», образовавшейся из легендарного советского ВИА «Синяя птица». В холле толпились люди в ожидании запуска в зал.

Тем временем, на сцене полным ходом шла подготовка к выступлению — музыканты распевались, перебирали на инструментах аккорды. И это неудивительно — ведь главной особенностью коллектива является то, что они всегда выступают вживую, за исключением концертов на тв-передачах и больших стадионов, где введены особые требования при выступлении.

Пользуясь случаем корреспонденты «АиФ-Новосибирск» решили не только понаблюдать за финальной репетицией перед выходом артистов на сцену, но и пробраться в «святая святых» — гримерку звезд. Там удалось встретить Дмитрия Львовича Галицкого, одного из «последних могикан» оригинального, «золотого состава» легендарного ВИА, и задать ему несколько вопросов о грядущем выступлении, и не только.

«Концертный тур начался со 2 марта и завершится 31. Из центральной России мы поехали в Сибирь. Новосибирск я посетил уже в третий раз, до этого я приезжал сюда с классическим составом «Синей Птицы» еще в советское время, и с группой ДДТ. Сибирь всем нам дорога потому, что все мы родом отсюда, хоть и живем сейчас в Москве. Среди наших музыкантов — уроженцы Норильска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени», — признался Дмитрий Галицкий.

На протяжении десяти лет, отданных «Синей Птице», Дмитрий Галицкий не только играл там на клавишных инструментах, но был одним из основных вокалистов, аранжировщиком и автором песен. Он принял участие в записи девяти пластинок ансамбля, его голос, как и голос Сергея Дроздова — узнаваем и любим миллионами слушателей во всем мире.

Тем временем, в зрительном зале начали собираться люди. Новосибирцы с радостью делали селфи, улыбались и ожидали начала концерта. К удивлению, артисты вышли на сцену неожиданно и как-то быстро, без лишних вступлений, начали программу.

«Перед сценой я всегда волнуюсь о том, как нас встретят зрители, — признается Галицкий. — Но если волнения нет, артист перегорел и заниматься этим делом ему больше не стоит. У каждого артиста есть свои талисманы перед выходом на сцену. Для меня важно, чтобы на мне были три моих кольца — обручальное, «Спаси и сохрани», и еще одно. Я вернусь за ними, даже если буду очень сильно опаздывать».

По словам Дмитрия Львовича, сейчас основная возрастная категория поклонников группы— люди за 40. Но на выступления приходит и молодежь. Во время концерта молодые люди наравне с более взрослыми зрителями подпевают артистам песни, которые всем знакомы.

«В 80-е годы «Синяя птица» была невероятно популярна, но затем появились «Мираж», «Ласковый май», и другие популярные на тот момент группы. В то же время, концертные залы «Синей птицы» начали пустеть. Но очередной подъем начался в 2000-х, когда люди начали испытывать ностальгию по советскому прошлому, и снова с радостью стали посещать концерты».

Пропев пару песен, артисты сделали паузу — начали шутить и смеяться со зрителями. Упомянули о том, что в Новосибирск привезли тепло и весеннюю погоду из Москвы, в которой сейчас — 22, рассказали о своем прекрасном самочувствии в суровом сибирском климате. Эти импровизации — одна из особенностей выступления группы. Вести диалоги с публикой в перерывах между песнями о родном городе, о быте, о ситуациях из жизни доставляет артистам удовольствие.

«Мне скучно просто сидеть и петь песни, поэтому люблю разговаривать со зрителями, — признается Дмитрий Галицкий. — В такие моменты мы отвечаем на вопросы зрителей, шутим, подмечаем особенности города, в котором выступаем. Любим петь вместе с гостями — тогда зрители уходят с выступления радостными».

По словам артиста, чаще всего зрители, задавая вопросы, сокрушаются, почему так мало песен успевает группа исполнить на концерте. Дмитрий Львович отшучивается, что возле сцены нужно ставить специальные контейнеры, куда гости будут сбрасывать свои заказы песен. Кстати, так они делали, когда ездили в концертные туры с классической «Синей Птицей».

В коллективе, не смотря на годы совместной работы, никогда нет места склокам и недовольствам.

«Мы знаем друг друга уже много-много лет, — сказал Дмитрий Львович. — Какие могут быть трения между людьми, которые на пенсии? У нас у всех есть дети, внуки. Нам не о чем спорить. Кроме того, многое зависит от человека, который является главным действующим лицом. Например, я никогда не делаю грубых замечаний своим коллегам».

Во время интервью участники музыкального коллектива поделились планами на ближайшее будущее.

«В ближайшее время мы планируем организовать театр песни, в котором будем экспериментировать. Например, делать музыкальные спектакли. Ведь формат театра раскрывает новые горизонты и перспективы», — сказал Александр Зубарев , режиссер группы.

В разгар вечера публика уже не стеснялась, все с радостью подпевали знакомые с детства песни. Атмосфера была наполнена уютом. После выступления зрители горячо благодарили музыкантов. А их уже ждала новая поездка и новый концерт в одном из городов Сибири. Кстати, семьи артистов спокойно относятся к их постоянным разъездам.

« Я с 18 лет езжу на гастроли, — вспоминает Дмитрий Львович. — Но, как в 22 года поженились с супругой, с тех пор и живем вместе. У нас две дочери, 3 внуков, которые гордятся дедом».

Музыканты признались, что никогда не думали о том, что вновь будут востребованы и популярны.

«Люди приходят к нам на концерты с радостью. Наверное, такие песни у нас получились. Я не ожидал, что опять будем петь, но оказалось, что это интересно и востребовано. Зрители знают практически все песни и с удовольствием подпевают, все это живое, это песни их молодости, — добавил Дмитрий Львович.