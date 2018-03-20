Всероссийский день стоматологического здоровья отметят в Нижнем Новгороде 20 марта

Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.

Всем участникам праздника специалисты расскажут о трех простых шагах к здоровой улыбке и в познавательной форме познакомят с базовыми правилами ухода за зубами. В рамках всероссийского Дня стоматологического здоровья врачи-стоматологи проведут многочисленные информационно-просветительские мероприятия, конкурсы по профилактике стоматологических заболеваний.

Площадками для проведения акций станут десятки школ Нижнего Новгорода, Арзамаса, Лыскова, Дзержинска; филиалы Нижегородской областной стоматологии во всех районах Нижнего Новгорода, а также стоматологические кафедры Приволжского медуниверситета.

Организаторы мероприятия:

• Нижегородская ассоциация стоматологов

• ГАУЗ Нижегородской области «Областная стоматологическая поликлиника»

• ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска»

• ГАУЗ НО «Арзамасская стоматологическая поликлиника»

• ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»

• Кафедры стоматологического профиля Приволжского медуниверситета

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