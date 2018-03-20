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Международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа
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Международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа 

ТАСС 11 часов назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Восьмой Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске 24 — 31 августа. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.
"В этом году сроки фестиваля с 24 по 31 августа", — сказал Агранович. Он сообщил, что впервые в истории «Края света» в этом году в жюри войдут два российских кинорежиссера. Один из них — Алексей Попогребский, триумфатор первого фестиваля телевизионных фильмов «Утро родины», который прошел в Южно-Сахалинске 8 — 14 марта.
"Он для нас интересен тем, что является руководителем московской школы кино. Уверен, что Алексей даст интересный мастер-класс для интересующихся кинорежиссурой и кинопроизводством людей, — сказал Агранович. — Второй режиссер, который войдет в состав жюри, Алексей Герман. Оба нам подтвердили свое согласие".
О фестивале
Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона.
Кроме гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.
ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.
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