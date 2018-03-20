С экранов на трибуну: актеры, ставшие политиками

«Я люблю Нью-Йорк и объявляю себя кандидатом на пост губернатора». С таким заявлением на своей страничке в соцсети выступила американская актриса Синтия Никсон — звезда сериала «Секс в большом городе», — сообщает телеканал «МИР 24».

О своем желании уйти в политику Синтия говорила не раз. Она регулярно критиковала действующего губернатора, который руководит городом с 2010 года. И в этом году собирается переизбраться на третий срок. Они оба претендуют на выдвижение от Демократической партии . И шансов у Синтии пока больше. По последним данным, голливудскую диву поддерживают 66 процентов однопартийцев, и лишь 19 — губернатора.

Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре. А выборы губернатора Нью-Йорка назначены на 6 ноября.

Из грязи в князи

Эти звезды сделали себя сами

Арнольд Шварцнеггер. Случаев, когда звезды шоу-бизнеса уходят в большую политику, немало. В США самые известные — Рональд Рейган

Карьера 40-го президента США началась с неприметных ролей в кино и радиопостановках. Затем по ступеням вверх — президент Гильдии актеров Голливуда, телеведущий, губернатор Калифорниии и лидер страны. Самую важную роль на политической арене Рональд Рейган сыграл в окончании холодной войны между США и Советским Союзом.

Рейгана и его Республиканскую партию всегда поддерживал Арнольд Шварцнеггер. Будущий Терминатор приехал в Америку, чтобы открыть маленький заводик. Но вместо этого стал всемирно известным актером, который позднее сменил боевики и фантастику на кресло губернатора Калифорнии.

Три года провел в кресле мэра калифорнийского города Кармел Клинт Иствуд — звезда фильмов «Хороший, плохой, злой» и «Грязный Гарри». Жители навсегда останутся ему благодарны за отмену старинного закона, который запрещал есть мороженное на улице.

Фантастические миры

Рейтинг фильмов о супергероях

Самым необычным европейским политиком была бывшая порноактриса Илона Шталлер, известная как Чиччолина. Она не только стала депутатом итальянского национального парламента от Радикальной партии, но и создала собственные — «Партию солнца» и «Партию любви».

Любовь зрителей к российскому юмористу Михаилу Евдокимову переросла в уважение и признание как к политику. Избиратели доверили ему Алтайский край, выбрав губернатором. Завершить начатое Михаил не успел — его жизнь оборвала автомобильная авария.

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