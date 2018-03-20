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Александр Городницкий подготовил новый сборник стихов
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Александр Городницкий подготовил новый сборник стихов 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Поэт и композитор Александр Городницкий выпустит новый сборник стихов, написанных в течение последних двух лет. Об этом автор бардовской песни сообщил в интервью ТАСС.
"Недавно сдал в издательство «Петрополь» новый сборник стихов, написанных за последние два года. Называться книжка будет «Различие в возрасте», — сказал Городницкий, отметив, что стихи пишутся «несмотря на возраст» — во вторник поэт отмечает 85-летие.
В заглавие будущей книги вынесено стихотворение, написанное поэтом в июле 2017 года. В сочинении Городницкий рассуждает о цикличности жизни и значении возраста.
Александр Городницкий — один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы. Автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого «Атланты» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.
Кроме того, Александр Городницкий известен как ученый-океанолог. Он является доктором геолого-минералогических наук, профессором.
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