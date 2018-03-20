Ещё
Пабло Феррандес солировал на виолончели Страдивари в зале Каца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пабло Феррандес солировал на виолончели Страдивари в зале Каца 

Все новости Новосибирской области 11 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Этот молодой испанский виолончелист уже давно полюбился новосибирской публике. В мегаполисе Пабло Феррандес не в первый раз. Также не в первый раз звучит со сцены филармонии и его знаменитый инструмент — уникальная виолончель «Лорд Эйлсфорд», созданная легендарным мастером Антонио Страдивари в 1696 году.
«С двойным шармом» — так называется программа, с которой выступил Новосибирский академический симфонический оркестр вместе с зарубежными гостями. Звучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» и Пятая симфония Чайковского под руководством «волшебной палочки» дирижера Лио Куокмана.
Дирижер общается на английском, и лишь изредка выкрикивает отдельные русские слова, вроде «душевно, сильно». Или пропевает ноты сам, останавливает музыкантов, требуя попробовать заново, пока не будет достигнуто полное музыкальное взаимопонимание.
«С одной стороны, у нас экстремальная ситуация, потому что масса новых программ, приходится очень много работать, репетировать. Но всегда есть результат, и он приносит много радости и удовлетворения. А в сам процесс попадаешь как в водоворот. Это испытание для музыканта, но очень обогащает ощущения, и жизнь становится прекрасной», — говорит и.о. концертмейстера Новосибирского академического симфонического оркестра Валерий Корчагин.
Транссибирский фестиваль собирает звезд мировой музыки в Новосибирске уже в пятый раз. И пять лет подряд Вадим Репин не только дает возможность услышать знаменитые произведения, но и взять уроки у мэтров музыкального мира.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Первой красавицей Венгерово стала старшеклассница Гимнаст открыл «качалку» и стал миллионером Инструмент Страдивари стоимостью $1 000 000 прозвучит в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца13
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение