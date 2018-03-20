Пабло Феррандес солировал на виолончели Страдивари в зале Каца

Этот молодой испанский виолончелист уже давно полюбился новосибирской публике. В мегаполисе Пабло Феррандес не в первый раз. Также не в первый раз звучит со сцены филармонии и его знаменитый инструмент — уникальная виолончель «Лорд Эйлсфорд», созданная легендарным мастером Антонио Страдивари в 1696 году.

«С двойным шармом» — так называется программа, с которой выступил Новосибирский академический симфонический оркестр вместе с зарубежными гостями. Звучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» и Пятая симфония Чайковского под руководством «волшебной палочки» дирижера Лио Куокмана.

Дирижер общается на английском, и лишь изредка выкрикивает отдельные русские слова, вроде «душевно, сильно». Или пропевает ноты сам, останавливает музыкантов, требуя попробовать заново, пока не будет достигнуто полное музыкальное взаимопонимание.

«С одной стороны, у нас экстремальная ситуация, потому что масса новых программ, приходится очень много работать, репетировать. Но всегда есть результат, и он приносит много радости и удовлетворения. А в сам процесс попадаешь как в водоворот. Это испытание для музыканта, но очень обогащает ощущения, и жизнь становится прекрасной», — говорит и.о. концертмейстера Новосибирского академического симфонического оркестра Валерий Корчагин

Транссибирский фестиваль собирает звезд мировой музыки в Новосибирске уже в пятый раз. И пять лет подряд Вадим Репин не только дает возможность услышать знаменитые произведения, но и взять уроки у мэтров музыкального мира.