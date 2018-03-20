24 марта во Дворце творчества «Восточный» состоится концерт-квартирник

24 марта в ДТДиМ «Восточный» состоится камерный концерт. Мероприятие организует Молодежная палата района Косино-Ухтомский. Оно будет посвящено Всемирному дню поэзии.

Приглашаются не только зрители, но и те, кто хочет показать свое артистическое мастерство. На концерт ждут чтецов, музыкантов и певцов. Для участия в квартирнике можно брать любое произведение. Особо приветствуются стихотворения и песни собственного сочинения. Также можно брать произведения русских поэтов.

Вход бесплатный. Концерт начнется в 15.00 во Дворце творчества «Восточный», который расположен по ул. Рудневка, 37.

Отметим, что при желании участвовать в квартирнике как исполнитель, необходимо заполнить форму. Найти ее можно по ссылке в интернете: https://vk.cc/7Q0Emr. Также возможно получить информацию, обратившись на почту mp.kosino@gmail.com.